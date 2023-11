O estado do céspede de Pasarón obriga a trasladar a Cambados o adestramento oficial da Selección

Os adestramentos oficiais previos ao partido da UEFA Women's Nations League entre España e Italia están cambian de localización.

O estado do terreo de xogo do Estadio Municipal de Pasarón, excesivamente abrandado polas últimas choivas, está detrás da decisión sobre as sesións preparatorias de ambas as dúas seleccións.

De feito un informe técnico, do persoal da empresa de mantemento da RFEF que se fixo cargo de poñer a herba a punto, aconsellou cambiar de localización os adestramentos de España e Italia para non castigar en exceso o terreo de xogo pensando no encontro do venres.

A decisión final foi comunicada ao fío da medianoite pola Real Federación Española de Fútbol, confirmando ademáis que a sesión de traballo de Esapaña non será aberta ao público a pesar das declaracións respecto diso hai días do presidente da Deputación, Luis López, e só se permitirá o acceso da prensa durante os primeiros 15 minutos.

Os adestramentos deste xoves fixáronse ás 16.30 (España) e 18.30 horas (Italia).