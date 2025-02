Ara Malikian, un 'intruso' recibido con entusiasmo por el público pontevedrés

Hace prácticamente un año, en febrero de 2024, Ara Malikian debía haber actuado en Pontevedra.

Sin embargo, problemas de salud le obligaron a cancelar su gira.

Ahora, doce meses después, se ha redimido a lo grande, protagonizando un doble recital ante un entregado público pontevedrés.

El talentoso violinista presentó en la Boa Vila su último trabajo, titulado 'Intruso', repasando además algunos de sus temas más populares.

Lo hizo con todo el aforo del Auditorio Afundación vendido, demostrando su gran tirón.

Malikian planteó esta vez un recital muy personal, y es que así está concebida su nueva gira.

Todo porque, tal y como se explica en la presentación del espectáculo, "en el Líbano no me consideraban suficiente libanés porque era de origen Armenio; los armenios no me consideraban suficiente Armenio porque había nacido en Líbano; cuando me establecí en Europa no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa. Me costó años estar en paz conmigo por lo que soy y aceptar ser el eterno 'intruso' y abrazar la riqueza de mi identidad multicultural".

Por ese motivo "cada nota, en cada improvisación, buscaba transmitir la riqueza de mi experiencia multicultural, fusionando las tradiciones más diversas en un sonido único y personal", asegura el artista sobre 'Intruso'.