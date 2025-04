Más de 200 escolares participan en la entrega de los premios del concurso 'Canta Rosalía!'

La Deputación de Pontevedra celebró este miércoles en el Centro Príncipe Felipe, coincidiendo con el Día del Libro, el acto de entrega de premios del concurso escolar Canta Rosalía! convocado con el objetivo de poner en valor y dar a conocer la figura de Rosalía de Castro e impulsar y fomentar la lengua y la cultura gallegas entre el alumnado de la provincia.

Los diputados provinciales Jorge Cubela y Sandra Bastos hicieron entrega de premios del concurso, en el que participaron un total de 15 centros de enseñanza y que fueron a parar a Cangas do Morrazo, Cerdedo-Cotobade, Crecente, A Guarda, Mos, Poio, Tui y Vilaboa.

Al final, los 200 niños asistentes pudieron disfrutar de una actuación musical a cargo de Pakolas y Laura Romero.

El alumnado tuvo que indagar sobre a vida y obra de Rosalía de Castro para elaborar poemas musicales, en la línea del Día das Letras Galegas que este año se le dedican a las cantareiras y poetas orales.

Los premios Canta Rosalía! están repartidos en cuatro categorías. En la categoría Campaniñas (primer ciclo de Primaria) el primer premio fue a parar al CEIP Riomaior (Vilaboa), el segundo premio fue ex aequo para el alumnado del CEIP Plurilingüe de Chancelas (Poio) y del CEIP Pazos de Reis (Tui) y el tercer premio el alumnado del CEIP Plurilingüe de Tenorio (Cerdedo-Cotobade). En la categoría Airiños (segundo ciclo de Primaria) el primer premio lo llevó el alumnado del CEIP A Sangriña (A Guarda), el segundo premio ex aequo al CEIP Petelos (Mos) y el CEIP Plurilingüe de Chancelas (Poio), y el tercero premio al CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro (Crecente). En la categoría Fontiñas (ESO) se otorgó un primer premio para el IES Monte Carrasco (Cangas do Morrazo) y la categoría Paxariños (Educación Especial) quedó desierta.

Los primeros premios consistieron todos ellos en un lote de productos didácticos o de instrumentos musicales o una experiencia cultural por valor de 600 euros, además de actuaciones musicales o teatrales en los centros, excepto en el caso de Fontiñas (ESO), que fue acompañado de una actividad de escape room en el Castelo de Soutomaior.

Los segundos y terceros premios consistieron en un lote de productos didácticos o de instrumentos musicales o una experiencia cultural por valor de 400 y 300 euros, respectivamente.

Con motivo del Día del Libro los centros recibieron, además, un lote de libros, y todos los niños llevaron un ejemplar de un libro de Rosalía de Castro publicados por la Fundación Rosalía de Castro: "Cantares miúdos", para los más pequeños, y "Cantares galegos" para los mayores.