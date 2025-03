Ibón Martín: "Me haría muy feliz localizar una novela en Galicia. Ha sido siempre mi válvula de escape"

Tras cuatro novelas siguiendo las andanzas de la 'ertzaintza' Ane Cestero, Ibón Martín (Donostia, 1976) empieza a despedirse de una saga que le ha situado, por méritos propios, entre las grandes referencias de la novela negra española.

Lo hace con una última aventura, la que recoge en Alma negra, la novela que esta semana ha presentado en Galicia, entre otros lugares, en el Centro Social do Mar de Bueu, y que traslada al lector a su escenario más extremo hasta la fecha, la zona minera de Bizkaia.

En el que es "uno de los parajes más desconocidos de todo Euskadi", subraya Martín, ambienta una historia que entremezcla asesinatos, niños robados o la lucha de un pueblo por desligarse de su pasado y que, según el autor, evoca a conflictos recientes en la historia de Galicia.

Con Alma negra te despides del personaje de Ane Cestero. ¿Tenías ganas de cerrar esta historia?

Más que ganas, es la sensación de que debo hacerlo. Son ya cuatro libros y yo si hay algo que no me perdonaría es tener la sensación de haber cansado a los lectores. Creo que a partir de ahora sería estirar demasiado el chicle, quemar el personaje y aburrir a la gente.

Es el momento de ser valiente. Lo más fácil, sin duda, sería seguir con ella. Yo ahora me enfrento a esta sensación de tener que crear otro personaje que sea querido y que cree un vínculo necesario con el lector. Pero creo que ha llegado el momento.

¿Te ha resultado complicado decir adiós a esta saga?

Ha sido una aventura bonita. Aunque todas las novelas de la serie se pueden leer de manera independiente, la vida personal de Ane y de Julia, la otra protagonista, ha ido avanzando y ha ido abriendo una serie de interrogantes que había que resolver antes de cerrar la historia.

No podía dejar ninguna duda abierta de por dónde iban a ir las cosas. Y claro, hubo todo un proceso de recordar y revisar todo lo que se había abierto en los otros libros e introducirlo en la trama de Alma negra. No es que haya sido difícil, pero tampoco ha sido la novela más fácil.

Así como sostienes que Ane Cestero se enfrenta en Alma negra al caso más difícil de su carrera, ¿esta ha sido también la novela más compleja de escribir?

A mí la que más me costó fue la anterior, El ladrón de rostros. No terminaba de encontrar el camino. Tiré varias veces el manuscrito. Con Alma negra, en el momento en el que he empezado a escribirla, ha ido todo muy rápido. Tenía bastante claro lo que quería contar.

Para Ane sí es su caso más difícil porque empieza la novela suspendida de empleo y sueldo por asuntos internos. La investigación la tiene que hacer por su cuenta y riesgo, sin las facilidades o la seguridad que te da el ser policía o sin contar con un arma que te proteja.

Una niña robada que aparece en la puerta de su madre, un asesinato… no das al lector ni un respiro desde la primera página del libro

Esa es para mí la clave de la novela negra. Que nada más empezar haya un golpe, algo que despierte de cuajo al lector. Y, obviamente, que el final sea trepidante. Lo más complicado, más que empezar o acabar en alto, es mantener esa tensión por el medio.

Hay que dar pequeños respiros al lector para volver a sacudirles. Tienen que estar enganchados a la novela en todo momento. Yo juego con capítulos cortos, que siempre te piden que leas el siguiente, para que de algún modo siempre estés colgado de la historia.

Los Montes de Hierro, la región minera de Bizkaia, es el lugar en el que transcurre esta novela. ¿Qué te aportaba este escenario a la hora de dar forma a la trama?

Por ese arranque de la novela, esa niña robada que busca respuestas y ese dolor que siente cuando abre la puerta de la que es su madre biológica, necesitaba un escenario que trasladara precisamente eso, que fuera descorazonador para el lector.

Ese es el paraje más desconocido de todo Euskadi porque durante años estuvo vetado al paso. Era una explotación minera. Hoy lo que nos encontramos son aldeas pequeñas en las que quedan cuatro habitantes y sobre las que existen numerosas leyendas.

Y luego hay una trama principal, el asesinato de una mujer que pretende reabrir unas minas y tiene que empezar bombeando aguas tóxicas al mar. Es algo que he robado de Galicia, porque sé que aquí hay una mina que se pretende reabrir y hay muchísimo movimiento en contra.

Como en muchos lugares de Galicia en donde proyectos así ya no existen, esa zona se habrá quedado como suspendida en el pasado. Ese halo de misterio también es muy atractivo

Es una zona minera abandonada en donde el tiempo se ha detenido. Se fueron las máquinas y la naturaleza recobró su terreno. Aunque hay otras cicatrices que serán imposibles de sanar. Estamos hablando de explotaciones a cielo abierto, que se inundaron al dejar de bombear el agua. Debajo de ellas hay sudor, sangre e incluso muchas muertes.

Durante toda la novela hay además un trasfondo social, que es la lucha de clases. La empresaria que quiere reabrir su negocio minero y un pueblo que no está dispuesto a volver a pasar por lo mismo, ¿no?

Así es. El pueblo no quiere reabrir esa mina, pero hay un poder económico que pretende abrirlo. Y en este caso tenemos una ría de Bilbao que funciona todavía a día de hoy como una frontera nada permeable entre dos mundos.

En la orilla derecha viven los poderosos, los ricos, la burguesía vasca. En la izquierda es donde está toda la mano de obra y en donde están los Montes de Hierro. Y los primeros quieren abrir la mina a pesar de lo que quieran los vecinos. Están dispuestos a todo para conseguirlo.

Ibón Martín, con su libro 'Alma negra' en PontevedraPontevedraViva

Tus novelas se caracterizan por un tener un estilo muy directo, sin apenas florituras. Vas al grano con las historias. ¿Por qué escogiste esa forma de narrar?

Yo me pongo en la piel del lector. Yo disfruto más de una novela que te traslada a su paisaje, que sientes que estás paseando por sus escenarios, pero que tenga mucha acción. Que no haya grandes rodeos ni explicaciones tediosas.

Vivimos en un mundo que va muy rápido. Por desgracia, hay poco tiempo para leer y hay mucha competencia. Los escritores tenemos que lograr que el lector no levante la cabeza del libro porque en el momento en el que lo haga y se ponga a consultar el móvil, lo has perdido.

¿Y cuál dirías que ha sido la clave para que la novela negra española, que siempre ha estado entre las preferencias de los lectores, haya dado también un salto de calidad?

Es cierto que lo ha dado, sí. Somos muchísimos los escritores que hacemos novela negra y esa competencia creo que nos ha empujado a escribir novelas de gran calidad, con una documentación impresionante. Ahora son libros muy trabajados.

Antes eran novelas que se llegaban a calificar como de segunda clase, como si fueran obras menos literarias. Eso ya no pasa. Y eso ha ayudado mucho a que no solo en España, sino que también fuera de nuestras fronteras, se lea muchísima novela negra española.

¿Crees que ahora se puede hablar de un 'spanish noir' como se lleva años hablando de la literatura negra que nos llega de los países nórdicos?

Yo creo que más que como un todo funcionamos por regiones. En toda la zona norte, Galicia, Euskadi, toda la franja cantábrica… es una novela que tiene mucho que ver con el mundo rural, que tiene que ver con nuestro aislamiento geográfico, con nuestro clima o con nuestro folclore. Creo que el 'euskal noir' o el 'galician noir' funciona especialmente bien.

¿Y este final de Ane Cestero será el fin, o al menos un paréntesis, para Ibón Martín como escritor de novela negra?

No, seguiré con la novela negra porque lo disfruto muchísimo. Me encanta tramar historias y me encanta matar gente. Seguiré vinculado a mi territorio, a Euskadi, que es la tierra que conozco bien y en la que puedo exprimir las historias hasta la última gota.

Pero realmente me haría muy feliz realmente localizar una novela en Galicia. De hecho, siempre que puedo hay algún capítulo gallego en mis libros, también en Alma negra. Siempre que me salgo de Euskadi es para venirme a Galicia. No he salido a ninguna otra región.

¿Esa querencia por Galicia viene por algo en concreto?

Para mí, Galicia siempre ha sido mi válvula de escape. Desde hace muchos años veraneo aquí. A cualquier rincón, pero especialmente a la provincia de Pontevedra. La zona de O Morrazo me parece mágica. Desde luego, sería un escenario soñado para una de mis novelas.

Además que siempre ha habido una vinculación muy estrecha entre vascos y gallegos…

Absolutamente. Yo vivo en un barrio de Donosti que está totalmente marcado por la migración gallega. Es habitual que oigas hablar gallego. Es verdad que muchos de los que fueron han ido volviendo cuando se fueron jubilando. Han regresado a tu tierra. Pero yo creo que la unión entre Galicia y Euskadi ha sido siempre total y absoluta.