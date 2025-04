Traspasar el momento propio de la lectura. Ese es un hecho constatable que consiguen autores con sus libros y es el caso de Javier Sierra con su última novela 'El plan maestro' y anteriormente, en 2013 con 'El maestro del Prado'.

"Es el punto virtuoso de la literatura", lo define el periodista y escritor, explicando que "si con un escrito consigo movilizar a un lector a hacer un viaje para visitar una cueva rupestre, un museo o incluya en algún trayecto de su vida un elemento que ha encontrado en alguna de mis novelas habré logrado ese éxtasis que es el que busco cuando leo otros autores, que me movilicen, no solo me entretengan".

Así fue, sus lectores interactuaron con el autor en la solución a un enigma del libro y entraron a la pinacoteca madrileña para ver en primera persona aquello que previamente habían leído. 'El maestro del Prado' y 'El plan maestro' son dos títulos con autonomía y al mismo tiempo complementarios, que mezclan ficción y realidad.

En 1990, Javier Sierra, - en ambas novelas narrador y personaje -, se encontró con un extraño en el Prado. Aquel desconocido resulta ser uno de los 'maestros instructores' que se hacen presentes a lo largo de la historia. Unas presencias con una "naturaleza, origen y misión".

Arte y misterio son hilos conductores del relato. Desde el primigenio arte rupestre, pasando por Botticelli, El Bosco, Velázquez o Kahlo, entre otros, Sierra consigue que quien lea estas páginas no vuelva a mirar esas obras pictóricas del mismo modo.

Charlamos con el autor turolense en el podcast 'Cara a cara' sobre la novela; sobre la capacidad de los más pequeños de interpretar y ver en el arte pictórico aquello que los adultos no son capaces de ver, o han olvidado cómo hacer; y sobre esas pinturas del "arcanon" que desfilan por la novela.

¿"Arcanon"?, obras que albergan secretos. ¿Hay enigmas ocultos en esos cuadros?, ¿existen guardianes del arte?, ¿trazaron un plan maestro?...

Respuestas o quizá, más preguntas, están dentro de 'El plan maestro', la novela número doce más uno, como diría un triscaidecafóbico, que publica Javier Sierra.