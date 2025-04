'Manuela Rey is in da house' ofrecerá pop teatral en el Pazo da Cultura para recordar a la primera gran actriz gallego-lusa

El Pazo da Cultura de Pontevedra acogerá el jueves 1 de mayo, a las 21.00 horas, la obra 'Manuela Rey is in da house', una coproducción del Centro Dramático Galego (CDG) y el Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana do Castelo que rescata la figura de la primera actriz gallega en triunfar en los escenarios portugueses en el siglo XIX.

El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, presentó este jueves el espectáculo acompañado del director del CDG, Fran Núñez, la actriz Raquel Crespo y Ricardo Simões, director del centro dramático vianés.

"Manuela Rey é unha ilustre descoñecida, unha muller cuxo legado foi soterrado pola historia machista do teatro", destacó el concejal.

La obra, dirigida por Núñez, combina teatro, música y lenguaje "pop" para narrar la vida de esta mujer nacida en Mondoñedo (1842-1866), que con 15 años debutó en el Teatro Nacional D. Maria II de Lisboa y se convirtió en una de las actrices más celebradas de su tiempo, antes de morir con solo 23 años.

Ricardo Simões subrayó la importancia de la coproducción: "Manuela é un cometa que saíu de Galicia para brillar en Portugal. Agora, esta obra devólvena á memoria común".

La pieza, que ya ha recorrido con éxito escenarios como el Festival de Almada o el FITEI do Porto, incluye textos originales de la propia Rey, quien además de actriz fue escritora.

Fran Núñez, director del CDG. Brais Porto

Uno de sus fragmentos, leído durante la presentación, denuncia la invisibilidad de las mujeres por parte de hombres que son "pequenos! que non comprenden o que é a muller… talbanlle un camiño cheo de espiños".

Raquel Crespo, actriz gallega que forma parte del elenco, confesó que cuando Fran Núñez le ofreció el papel "nin sabía quen era Manuela Rey". "Hoxe, grazas á obra, xa hai artigos e investigacións sobre ela. Iso é o máis fermoso: que deixou de ser unha sombra", celebró.

La montaje, definida como "un PowerPoint pop", según explicó, reparte el papel de Manuela entre siete actrices y actores, simbolizando que "ela foi moitas mulleres".

La obra, de 80 minutos, se representará en el Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra con entradas a 8,50 euros, ya a la venta en Ataquilla.

Es la tercera vez que se va a representar en Galicia tras su paso por Santiago de Compostela en 2024 y Ribeira. Según la investigadora Paula Ballesteros (CSIC), que asesoró el proyecto, Rey fue "unha pioneira cuxa obra escrita case se perdeu, agás algúns textos conservados en arquivos portugueses".

Fran Núñez insistió en que el teatro público tiene "a obriga de recuperar patrimonios esquecidos".

"Manuela merece este regreso triunfal", terminó, señalando que se trata de una montaje "grande, cunha loxística importante" y un carácter musical para ofrecer o recoñecemento dunha actriz 158 años despois da súa morte.

'Manuela Rey is in da house'Centro Dramático Galego