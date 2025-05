PODCAST. Jorge Díaz: "Me hace feliz que en plena promoción de 'El espía' le hayan dado este premio a Eduardo Mendoza"

'El espía' es una novela con historia y con historias; la de la primera mitad del siglo XX y la de los personajes que la transitan. Una novela con muerto y con muertos; el que tiene que investigar el novato cabo Bermejo y los que dejaron las dos Guerras Mundiales y la Civil española.

Como el anverso y reverso de una página es una novela histórica y es una novela policíaca. El perfecto encaje es mérito del autor, Jorge Díaz; o como el aludido responde, es mérito del guionista.

Y otra cosa que también es 'El espía': material altamente adictivo. Adictivo a leer, entiéndase. Cumple todos los preceptos de lo que califica mandamiento de los guionistas: no aburras.

'El espía' es una novela que se instaló en la cabeza de este periodista cuando todavía no lo era, cuando estudiaba COU y leyó un libro titulado 'La verdad sobre el caso Savolta'. Sí, la novela de quien es Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, Eduardo Mendoza.

"Es una novela que me apasionó. Siempre pensé que tenía que escribir algo como eso. Cuando la retomé, siendo ya un escritor, investigué y descubrí que estaba basada en un caso real, el asesinato de un empresario barcelonés", recuerda.

En dicha búsqueda descubrió a "dos personajes magníficos: Brabo Portillo y Von Rolland, entonces me ratifiqué. Cuando los Mola decidimos que durante un año nos daríamos el placer de escribir individualmetne me acordé de esa historia. Me hace feliz que en plena promoción y salida de la novela le hayan dado este premio tan importante y supermerecido".

Poniendo el foco en Von Rolland, hablamos de una persona real - como personaje de la novela, "totalmente ficticio" -. "Es apasionante, pero tenía un problema principal, que tras el 49 desaparece. Yo estuve buscando y al no encontrar nada creé la parte thriller de la novela", detalla.

Y he aquí, que durante la charla en el podcast 'Cara a cara', salta "el poder de la ficción", o el poder de la realidad más inesperada, y sobre lo que por supuesto no vamos a desvelar lo sucedido. Dejamos los honores para el relato que hace Jorge Díaz del hecho en cuestión.

El tiempo desvelará si un mensaje dio lugar a la próxima incursión de Díaz en las librerías.