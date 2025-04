PODCAST. El paso del tiempo, la Barcelona burguesa y un grupo de 'Señoras bien' en la nueva novela que firma Pilar Eyre

El paso del tiempo, la Barcelona burguesa y un grupo de 'Señoras bien' confluyen en la nueva novela que firma Pilar Eyre con la que volvemos a charlar en el podcast 'Cara a cara'. Un título muy diferente al que la había traído la ocasión anterior a este programa, 'De amor y de guerra'.

Una historia ficcionada, más que de ficción, dado que "casi todas las conversaciones, anécdotas y situaciones que les pasan a este grupo de amigas son reales, aunque ellas sean personajes de ficción", explica. De hecho, añade que "yo misma me llamo Pilar Andrea, y la protagonista es Andrea, así que en ella también hay cosas que yo pienso o que he hablado con mis amigas".

Esa Andrea de la novela, siendo veinteañera abrió su estudio de arquitectura junto a su mejor amiga, Nieves. Ahora, cuarenta años después, ella se resiste a abandonar lo que ha sido y lo que ha hecho. Una inesperada situación la llevará a ese lugar al que no quería renunciar.

Hablando de lugares, la Barcelona 'bien' se suma al coro de personajes, una ciudad siempre presente en sus libros y aprovecha para reivindicarse: "¡a ver cuándo me dan la medalla de Sant Jordi!".

Entramos en conversación sobre ese paso del tiempo que envuelve a las 'Señoras bien': "yo no quiero tener treinta años, estoy encantada con la edad que tengo y sentirme como me siento. Cometo los mismos errores, tropiezo con las mismas piedras, pero tengo un bagaje que a los treinta no tenía".

A su protagonista como a la autora, le gusta su trabajo, le gusta salir con sus amigas y también enamorarse: "las amigas, el amor, el trabajo, el sentirte útil, hace que te sientas viva más tiempo”; ya que según dice uno de los lemas promocionales de la novela, es cuestión de actitud.

Poco se habla de la sexualidad en la madurez, Pilar Eyre no rehúye del tema en esta historia, "la sexualidad es como la inteligencia, con los años y el uso vas aprendiendo a disfrutarlo. Se aprende a quererse bien. En la madurez sabes dar y recibir placer", argumenta.

También plasma a través del personaje de Loti una rémora de su generación: "hemos matado muchas vocaciones en mi época con los hijos. Andrea quiere que su hija también sea arquitecta y lo es sin vocación", lo que tendrá sus consecuencias en la trama de la novela.