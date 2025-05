Roberto Taboada presenta un nuevo catálogo que reivindica el legado de Castelao

Coincidiendo con la conmemoración del 75º aniversario de la muerte de Castelao, el coleccionista e investigador pontevedrés Roberto Taboada lanza un nuevo libro-catálogo titulado Fotolitos. Clichés da 1ª edición de Nós de Castelao. Editorial Hauser y Manet, 1931, na colección Roberto Taboada Rivadulla.

Una publicación que lleva a los lectores a una inmersión visual y técnica en el proceso de creación del emblemático Álbum Nós, una de las piezas fundamentales del arte gallego y de la obra del genial artista de Rianxo.

El libro, elaborado a partir de una selección exclusiva de fotografías y fotolitos pertenecientes a la colección personal de Taboada Rivadulla, propone una visión única del proceso creativo y técnico que dio lugar a la obra de Castelao publicada en 1931 en Madrid, por la imprenta Hauser y Manet.

Cada página muestra el fotolito original a la izquierda y el resultado impreso a la derecha, permitiendo apreciar el diálogo entre la fase de preimpresión y el diseño final, así como ofrecer una visión detallada de la evolución gráfica y del trabajo artístico de Castelao.

Según explica en la introducción del catálogo Roberto Taboada Puig, hijo del coleccionista y docente, el Álbum Nós no es solo un hito estético y técnico, sino una declaración de principios que refleja el compromiso de Castelao con la identidad, la memoria y la cultura de Galicia.

Añade que, gracias al cuidado y pasión del coleccionista, ahora es posible acercarse a los materiales originales que conformaron esta obra maestra.

La publicación destaca la importancia del Álbum Nós cómo símbolo de resistencia e identidad, y recuerda el momento en que Castelao recibió los primeros ejemplares impresos, con una mezcla de alegría y orgullo. "Aquelas primeiras impresións superaron as súas propias expectativas e foron un acto de amor pola súa terra", se señala en el texto.

A través del estudio y la recuperación de los fotolitos, el libro sirve también como una ventana al pasado, al proceso de creación y a la voluntad del artista de perdurar en el tiempo.

En palabras de Taboada Puig, "Castelao non fixo un álbum calquera, creou un monumento visual á Galicia do seu tempo e do futuro".