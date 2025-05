Rock gallego para dar y tomar en las calles de Vilagarcía con el ciclo 'Ágora Vermú'

La música rock en gallego se convertirá en la protagonista de las mañanas dominicales de Vilagarcía de Arousa durante el mes de junio. O Concello presentó este 19 de mayo la octava edición del ciclo 'Ágora Vermú', una propuesta musical itinerante que llevará cinco conciertos gratuitos a diferentes barrios de la ciudad.

"Somos o concello más musical de Galicia", destacó el alcalde Alberto Varela durante la presentación de la iniciativa, que apuesta por apoyar a los grupos emergentes y gallegos.

La concejala de Cultura, Sonia Outón, explicó que la filosofía de este ciclo es "ir siguiendo a los grupos por las diferentes localizaciones" y animar al vecindario a "organizar encuentros con amigos y familia para disfrutar de un domingo diferente", dando así el pistoletazo de salida a la temporada estival.

La primera cita será el domingo 1 de junio en Carril, donde la banda compostelana Xoubas, formada en 2015, ofrecerá a partir de las 13:00 horas una mezcla de rockstedy, R&B y soul jamaicano.

El siguiente concierto tendrá lugar el domingo 8 en el barrio do Piñeiriño, con la actuación de Noite Fechada, mítica banda do Salnés que regresa a los escenarios con una propuesta renovada de su característico rock 'N'xebre'.

El ecuador del ciclo llegará el domingo 15 en Os Duráns, donde actuará Espiño Band, proyecto liderado por Alfonso Espiño que mezcla pop rock psicodélico underground en gallego. Esta banda, ganadora del primer premio Galicia Creativa en 2016, representó a la comunidad en el SUNS Europe y participó en numerosos festivales de renombre.

La programación continuará el domingo 22 en la calle Romero Ortiz con la actuación de The Limboos, que presentarán su cuarto disco 'Off The Loop', una propuesta que navega entre pasajes lisérgicos, pop barroco y psicodelia, con influencias de Iggy Pop y Dan Auerbach.

El ciclo 'Ágora Vermú' concluirá el domingo 29 en Vilaxoán con el concierto de Chaladura Rock, banda local formada en 2014 que rendirá homenaje "al mejor rock de todos los tiempos" con un repertorio que abarca desde las canciones más icónicas en inglés hasta los éxitos modernos en español.

Todos los conciertos serán gratuitos y comenzarán a las 13:00 horas, convirtiéndose en una alternativa cultural para dinamizar las mañanas de cara al inicio del verano.