PODCAST. 'Sueña visualiza crea' o el poder de transformar tu vida en menos de trescientas páginas

Curro Cañete estaba en un bajón emocional. Viajó a Nueva York hasta en cinco ocasiones en dos años y allí encontró lo que estaba buscando. Llevado al cine podría decirse que hizo un 'Come reza ama'. El resultado de lo vivido y aprendido lo explica en el libro que está presentando estas semanas: 'Sueña visualiza crea'.

De coach pasa a ser como otra persona que pueda leerle o seguirle: "he tenido varias crisis en mi vida. La gente puede pensar que porque escribamos libros de crecimiento personal estamos libres. Yo me dedico a esto porque mi mente no es optimista a menos que la trabaje y he tenido bastantes dificultades con mi felicidad a lo largo de mi vida. Soy un ejemplo de que lo que enseño me lo tengo que trabajar continuamente y si me descuido puedo empezar a ir para atrás y esto ahora lo tengo más claro que nunca".

En estas páginas aparecen múltiples citas de personas de éxito en diferentes ámbitos. Incluso de la Biblia. Esas referencias le sirven para explicar su metodología hacia la transformación personal, hacia el éxito y la consecución de los sueños. Habla de la 'ley del ultrafoco' resultado de su trabajo con "personas muy triunfadoras y deportistas de alto rendimiento" y la resume así: "enfocarte a nivel de pensamiento, sentimiento, palabra y acción es ultraenfocar; y entonces el objetivo lo vas a conseguir porque no te vas a rendir a la primera de cambio".

Otra de las expresiones que emplea es el 'plan de acción high performance', que traduce como "modo de vida altamente consciente" o "estilo de vida de alto rendimiento". Vuelve a esas personas de referencia: "yo creo que lo que hace triunfar a las personas es lo que está dentro de su mente, no la suerte y esa mentalidad se puede aprender. Cuando la aprendes, que es lo que enseño, te lleva a aprovechar tu vida al máximo y conseguir resultados".

Para fans de la motivación y para personas descreídas también, tres principios de este manual: todo el mundo puede triunfar en la vida. ¿Cómo? "estamos diciendo que todo el mundo puede, pero no que sea fácil. Todos merecemos una vida feliz, cumplir nuestros sueños más importantes y tener la esperanza de que podemos cumplirlos".

Segundo: todos somos capaces de convertir los sueños en realidad. Respuesta: "estoy convencido de que con pasión, ganas, trabajo y disciplina nuestros sueños auténticos se consiguen. Si la vida ha puesto un deseo dentro de ti es porque tienes capacidad de hacerlo realidad. A no ser que nos dejemos llevar por las distracciones que tiene la vida, tenemos el potencial para lograrlo".

Y, tercero: la vida ya te valora, ahora valórate tú. Cañete la argumenta: "creo que la vida entendida como inteligencia superior de la que todos procedemos, ya nos va a valorar siempre. Muchas personas no se valoran a sí mismas por el diálogo negativo interno que les impide sacar su grandeza. El primer paso es que empiecen a valorarse, que son dignos de amor, de realizarse y conseguir sus propósitos".

Explicado el inicio del libro, si alguien se pregunta por el final, es éste, testimoniado por su autor: "ahora estoy en muy buen momento y espero mantenerme así a lo largo del tiempo, con alegría, porque es cuando se disfruta la vida".