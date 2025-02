Susana Fortes refleja en 'Sólo un día más' el amor entre Camus y la gallega María Casares, "una mujer súper moderna"

Susana Fortes, escritora nacida en Pontevedra, se ha consolidado a lo largo de su carrera como una de las autoras más destacadas y versátiles de la narrativa española.

Con una sólida formación en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y en Historia de América por la Universidad de Barcelona, y habiendo impartido durante años clases de Historia del Arte en Valencia, Fortes ha sabido combinar la rigurosidad documental con una prosa elegante y emotiva, según la crítica literaria.

Hija del militar, historiador y escritor Xosé Fortes Bouzán, vivió en Estados Unidos, donde compaginó la docencia de español en Luisiana con conferencias en la Universidad Interestatal de San Francisco, y actualmente reside en Valencia.

A lo largo de su trayectoria, ha publicado novelas y cuadernos que han sido reconocidos con importantes galardones, como «Querido Corto Maltés» (Premio Nuevos Narradores 1994), «Las cenizas de la Bounty» (Espasa, 1998), «Fronteras de arena» (finalista del Premio Primavera 2001) y «El amante albanés» (finalista del Premio Planeta 2003), entre otros títulos. Su éxito internacional se consolidó con la novela histórica «Quattrocento» (Planeta, 2007) y sobre todo con «Esperando a Robert Capa» (Premio Fernando Lara de Novela 2009),

Estos días se encuentra en Pontevedra presentando su último trabajo, «Sólo un día más», una novela que entrelaza dos tiempos y dos realidades. En el presente, la protagonista, una escritora en horas bajas y bloqueada en su proceso creativo en una Valencia invernal, recibe de su editora la correspondencia entre el filósofo Albert Camus y la actriz María Casares, una correspondencia que narra una de las historias de amor más intensas y complejas del siglo XX.

- ¿Por qué se decidió a narrar la historia de amor apasionado entre María Casares y Albert Camus en ‘Sólo un día más’?

La novela presenta dos historias de amor, pero la historia central es la de Albert Camus y María Casares. Ofrece todo un trasfondo histórico con la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de París.

Ellos se conocen en el París ocupado por los nazis. Pasan la primera noche juntos, el día del desembarco en Normandía. A partir de ahí, surgió una historia muy potente, con mucho amarre, muy fuerte. Y después viven toda esa época: la liberación de París; la posguerra, la Batalla de Argel, la Guerra Fría, los choques con el bloqueo del este. Es una época histórica muy, muy, muy rica.

El mundo está saltando por los aires y ellos se enamoran hasta las trancas. Y esta es la historia que me ha llegado a mí a través de las cartas.

A Camus lo conocía desde joven gracias a mi profesor de literatura del instituto Valle Inclán, a Manolo Domínguez, a quien le dedico la novela, que nos acercaba los libros de una manera distinta.

- Háblenos del profesor Manolo Domínguez y cómo influyó en sus gustos literarios.

Por ejemplo, él era un camusiano total. Yo lo recuerdo: en la cafetería Lar, con los libros de Camus, fumando Ducados, y nos leía, cuando nosotros teníamos 15 años las típicas frases del autor francés. Por ejemplo, “todo lo que sé sobre la moral lo aprendí jugando al fútbol de niño en Argel”.

Nos decía eso o esta otra frase: “en algún lugar del mundo, alguien lee un libro y se enamora, pasea por la playa o libra un combate”. Nosotros nos quedábamos ahí con esa cosa, ¿qué chaval de 15 años no abre un libro y se enamora, no pasea por la playa o no libra un combate?

Nos resultaba próximo. Entonces, Camus estaba en mi órbita, pero nunca me había planteado, en realidad, escribir sobre él y sobre María Casares.

Hubo un momento en que con el accidente de tráfico de Albert Camus se especuló mucho y hubo una investigación. Pasados los años, se volvió a abrir esa investigación, y ahí me interesó mucho analizar qué había pasado. Y las cartas que se publicaron en Francia en 2017 son un material para un escritor de primerísima mano, porque en las cartas se mostraban tal cual eran, o sea, hablaban de todo entre Albert Camus y María Casares.

- Pero, además, tanto Camus como Casares eran dos personalidades con un gran poder de atracción, ¿cómo se conocieron?

Esta es una historia muy complicada, no solo por la época, que era muy convulsa, sino por esta situación, ya que él estaba casado.

Entonces, su manera de estar juntos era escribirse y se lo contaban absolutamente todo, desde “estoy haciendo spaghettis hoy”, o hasta “estoy amueblando la casa”, o “estoy leyendo a Proust”, o “me he enfadado con no sé quién”.

Entonces se desnudaban el alma porque esta es una historia con personas reales, de carne y hueso, y todo lo que cuento de ellos, en lo que respecta a su parte, está absolutamente documentado.

Cuando trabajas con personas reales no tienes el lujo que tenemos habitualmente los escritores cuando narramos ficción con la posibilidad de inventar. Yo aquí no podía inventar nada, todo está muy documentado. Y, además, es una parte de la historia del siglo XX.

- Porque, en la novela, se narra también esa otra historia ambientada en la actualidad con una relación entre otros dos escritores.

Me parecía bonito también contar la historia de una escritora: cómo nace una novela, cómo te enfrentas al proceso de escritura, una escritora en horas bajas, en su buhardilla, escribiendo con la mesa llena de papeles, de documentos, de tal manera como le va llegando esta historia, y cómo, a través de la historia de amor de Albert Camus y María Casares, se va metiendo por una rendija que le va abriendo luz sobre su propia vida sentimental, sobre su propio pasado, porque todos tenemos episodios oscuros, historias de amor no resueltas, todos tenemos asignaturas pendientes.

A lo mejor poner la vista en otro te aporta luz sobre tu propia vida. Que es, en parte, lo que hacen los libros, yo creo que los libros te cuentan una historia y cada uno, esa historia la hace suya, te dice cosas a ti individualmente; lo que este libro te puede decir a ti es diferente de lo que le puede decir a otra persona, y eso significa que está vivo. Si un libro tiene un mensaje único, una receta, una cosa pedagógica para todos igual, pues, para mí como lectora, esos libros no tienen valor porque un libro debe ser capaz de llegar individualmente a cada uno de una forma diferente.

- En relación a María Casares resulta curioso cómo una figura artística de relevancia internacional es tan desconocida en Galicia, ¿verdad?

A mí me sorprendió muchísimo el personaje, me fascinó totalmente. Es una republicana, exiliada, hija de Santiago Casares Quiroga, siempre muy vinculada a la gente del exilio; una mujer que se hizo a sí misma, porque cruzó la frontera con 13 o 14 años junto a su madre, cuando estalló la guerra civil.

Ella siempre quiso ser actriz cuando vivía aquí, en Galicia, en Bastiagueiro. Recitaba Macbeth, recitaba a los clásicos en la playa; ella siempre tuvo claro que quería hacer teatro desde niña y, entonces, en Francia empezó y tuvo muchísimas dificultades porque no encajaba en los esquemas del teatro francés.

- ¿Por qué motivo?

Al principio, los profesores decían que era demasiado salvaje, que tenía demasiado acento, que tenía una voz muy grave –que realmente tenía una voz grave–, y querían que la dulcificara, que la modificaran los logopedas, o sea, que suavizara la voz; pero ella insistía en que no, que saliera su voz, y al final hizo de su voz una marca de identidad. Es una voz profundísima en teatro, una voz impresionante.

Ella apostó por su voz contra todos y ganó la batalla, Era una mujer de ganar batallas y con muchísimo carácter, con eso que en teatro se llama temperamento. Se acabó convirtiendo en la gran musa del teatro francés, porque trabajó con todos los existencialistas; con representaciones clásicas; obras de Valle Inclán; de Lorca; de Camus, por supuesto; de Sartre; de Cocteau; de los surrealistas... Y ella llenaba titulares, llenaba toda la prensa del corazón; era la Sarah Bernhardt de aquella época.

- Pero esa fama apenas llegaba a Galicia.

Aquí en España estuvo totalmente silenciada durante el franquismo. Juró que no iba a volver a poner un pie aquí hasta que se muriera el dictador, y lo cumplió, porque me parece que vino en el año 1976, brevemente, representando una obra de Alberti, y ya no volvió.

Fue una pena, porque ella sí que quería, tenía muchísimas ganas de volver a Galicia, pero nunca volvió. Y cuando crearon los premios del Teatro Gallego y le quisieron poner su nombre, los premios de Teatro María Casares, ella tenía previsto venir, pero fue cuando se murió.

- Ella nunca llegó a olvidar sus orígenes, ¿no?

En Francia se había comprado una casa en Bretaña, lo más parecido a Galicia que encontró en Francia, porque es que Bretaña es muy parecido realmente en el paisaje, en la manera de ser de la gente, en los olores, en el mar. Entonces, ella fue a la “Galicia de Francia”, comprándose allí una casa.

Con Galicia tenía una relación complicada, porque le traumatizó mucho cuando espoliaron la casa de su padre, quemaron sus libros, su biblioteca; al padre lo pusieron de alimaña, de forajido; entonces a ella le afectó mucho eso y le generó cierta distancia.

Pero, al final de los años 50, hizo un viaje de gira por Argentina y, en Buenos Aires fue apoteósico. La recibieron casi 200.000 gallegos, casi más que toda la población de Galicia. Sus compañeros de reparto, al ver lo que estaba pasando, la dejaron sola en el escenario para recibir el homenaje, y allí hubo claveles, gaiteros, niñas vestidas de gallegas, se interpretó el himno gallego. Entonces, ahí, una emoción que tenía muy tapada y muy aguantada dentro le desbordó, y dijo: "No sabía yo que tenía estas raíces tan hondas con Galicia".

- La relación entre María Casares y Albert Camus, dos referentes intelectuales y de personalidad complejas, también pasaría por momentos complicados.

Durante los 15 años que estuvieron juntos pasaron por muchas etapas. Él estaba casado y él conoció a María cuando estalló la guerra, porque lo pilló en Francia, y la mujer de Camus estaba ingresada en Argel con las comunicaciones estaban interrumpidas. Ahí conoce a María y, muy pronto, acaba la guerra. Vuelve la mujer, y entonces es cuando María –que era una mujer joven, además guapa, que triunfaba - no quiso aceptar ese papel de ser la amante de un hombre casado.

Viven un proceso de ruptura y, en ese momento de ruptura, ella tiene otras relaciones.

Pero, al cabo de un tiempo, vuelven a encontrarse, precisamente el mismo día que se habían conocido, o sea, el día del desembarco en Normandía, un 6 de junio; y ahí ya se dan cuenta de que no pueden luchar contra el destino. A partir de ahí ya están juntos y ella acepta, porque además la mujer de Camus estaba enferma.

A partir de ese momento hay de todo: momentos de celos, momentos de complicidad, de ironía, de fraternidad, de broncas, de encuentros, de desencuentros; como una pareja muy apasionada que, a lo largo de 15 años, da para mucho, porque hasta que muere Camus están juntos.

Es la historia de su vida y por lo que escriben en las cartas dices: ¡qué fuerte les dio, qué amor se tenían estos dos!, porque es una relación muy intensa.

- Y ¿ella fue una mujer adelantada a su tiempo?

María Casares es una mujer súper moderna, porque incluso las fotos que ves de ella parecen mostrar a una mujer que te puedes encontrar hoy por la calle.

Camus, en las cartas, es más el escritor, el Premio Nobel, mucho más reflexivo, pero ella, ella es súper fresca, tiene mucho desparpajo, muchísima chispa. Es lista, es simpática, cuenta cosas, no tiene reparos, es muy actual.

- En cuanto a la otra historia de amor que se relata en «Sólo un día más», ¿ hay elementos autobiográficos?

En la historia de ellos no me he inventado nada. Todos los personajes, todas las calles, todos los datos, todas las anécdotas son reales y están documentadas. En la historia de ficción, como siempre ocurre en la ficción, yo he jugado con dos materiales, que son la memoria –mis recuerdos– y la imaginación.

En la otra historia que se recoge en «Sólo un día más» sí que he sido mucho más libre para recrear esa otra historia de amor, también complicada, porque es otra historia de extranjeros, una historia de amor también de escritores. Hay muchos puntos en común; y los escritores, cuando escribimos sobre otros, también nos aplicamos el cuento. Nadie es el mismo antes de escribir un libro que después, y yo creo que tampoco antes de leerlo.

Cuando abres un libro y no pasa nada, mal asunto. Con un libro te tiene que pasar algo, tiene que contar algo, que cambiar algo, mover algo dentro; y si no ocurre eso, si todo es previsible, si todo te deja como estabas antes, pues ese libro no te ha aportado nada, es así.

- Ahora, que se encuentra en esta etapa de presentación del libro, ¿cómo ve el futuro de la literatura en un momento en que existen tantas alternativas de ocio y donde parece más complejo llegar a través de las novelas a la gente más joven?

Soy muy optimista, porque, mira, ayer venía en el tren y todo el mundo del vagón estaba leyendo y pensé: qué bien, ¿no? Y chavales jóvenes de distintas edades. No venían con la tablet ni con el móvil; venían leyendo un libro. Creo que lo que pasa es que también se escribe muchísimo y hay mucha competencia. Es bueno que haya distintas opciones, que haya novela negra, que haya ensayo, que haya novela de ciencia ficción y que haya distintos géneros, porque hay espacio para todos.

La literatura no está en peligro, en absoluto; además, creo que ha remontado mucho… Hemos mejorado mucho nuestros niveles de lectura en los últimos años.