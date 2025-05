Xoubas animará Carril este domingo en el inicio del ciclo musical 'Ágora Vermú'

La Praza da Liberdade de Carril acogerá este domingo 1 de junio, a partir de las 13:00 horas, el concierto del grupo Xoubas, la primera cita con el ciclo musical 'Ágora Vermú'.

La actuación será totalmente gratuita.

Xoubas nace a finales del 2015 en Santiago de Compostela. Está formada por cuatro integrantes Fran, batería y percusión; Diego, bajo eléctrico; Pablo, guitarra eléctrica; y Nerea, voz.

La banda promete animar al público con canciones de rocksteady, R&B y soul jamaicano.

El denominador común de sus integrantes es el respeto y gusto por las músicas de raíz.

Cuenta entre su repertorio con clásicos de la música jamaicana y adaptaciones de temas cubanos, mexicanos y argentinos.

'Ágora Vermú' es un ciclo que busca extender la música a los barrios de la localidad. Habrá otras cuatro actuaciones repartidas por O Piñeiriño, Os Duráns, la calle Romero Ortiz y Vilaxoán.

De este modo, el día 8 coge el relevo en el barrio de O Piñeiriño la banda de rock enxebre Noite Fechada, que regresa a los escenarios después de una temporada de descanso.

El día 15, y tras la buena acogida de la ubicación en la edición anterior, Os Duráns se convierten en escenario para Espiño Band, una banda de pop rock en gallego.

El día 22 The Limboos aterriza en la calle Romero Ortíz para presentar su cuarto álbum Off The Loop y el día 29 cerrará el ciclo Chaladura Rock en Vilaxoán, una banda de origen vilagarciano que rinde homenaje a los clásicos rock en inglés pero también en español.

Para la concejala de Cultura, Sonia Outón, la "filosofía" de esta actividad es ir siguiendo a los grupos por las diferentes localizaciones y "animarse a organizar reuniones con amigos y familia para disfrutar de un domingo diferente", dando el pistoletazo de salida a la temporada de verano.