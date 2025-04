El Campeonato Gallego de Bateles aterriza en Bueu

Deporte con mayúsculas en Bueu para poner la guinda a la Semana Santa.

El muelle de la villa morracense será escenario el sábado 19 y el domingo 20 de abril de una de las citas más importantes del calendario autonómico de remo, el XL Campeonato Gallego de Bateles.

La cita organizada por la Federación Galega de Remo, el Club do Mar de Bueu y el Concello contará con una amplia participación, con 96 embarcaciones inscritas.

El campeonato se disputará la doble jornada: el sábado tendrán lugar las clasificatorias a partir de las 10.30 horas, y el domingo, las finales, que se podrán seguir desde las 11.00 horas.

En este evento se pondrá en juego además la clasificación al Campeonato de España de Bateles que se celebrará en Castro Urdiales.

"Se hai uns anos nos din que Bueu ía ser a sede de tantos campionatos importantes, non o creriamos", afirmó en la presentación del campeonato el alcalde de Bueu, Félix Juncal, destacando que "estamos diante dun evento no que conflúen todos os valores que representamos, como a colaboración entre as administracións, a capacidade de organizar actividades con gran participación, e tamén o labor de igualdade para contar con equipos tanto masculinos como femininos na competición".

"É unha honra para o noso club organizar un dos eventos máis vivos de todo o remo, pero no que tamén hai moito esforzo e traballo", destacó a su vez el presidente del Club de Mar de Bueu, Manuel Juncal.

Este campeonato reúne a deportistas de todas las categorías del remo, desde alevín a absoluto.