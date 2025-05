Laura P. Tesouro, exfutbolista con diabetes: "Por la adrenalina de la competición, es posible que se te dispare el azúcar"

La fisioterapeuta en la Selección Gallega de Fútbol y exfutbolista Laura Pérez Tesouro ofrecerá este jueves 29 en Pontevedra a las 17:00 horas en la Casa Azul (Rúa Sor Lucía, 2) una conferencia con entrada libre titulada "O que a diabetes me ensinou para o deporte".

Un testimonio en primera persona sobre la importancia de la práctica de ejercicio físico para el manejo de esta enfermedad.

Esta actividad está organizada por la Escola de Saúde Pública, el Concello de Pontevedra y ANEDIA (Asociación de Niñas, Niños y Gente Joven con Diabetes de Galicia).

Laura, ¿podrías dar un adelanto de la charla que vas a ofrecer este jueves?

Mi idea de la charla es poner un poco la enfermedad de la diabetes encima de la mesa. Me da la sensación de que es una enfermedad muy banalizada y que la gente tiene muy normalizada, pero que realmente no saben las implicaciones que tiene.

Sí que es cierto que también quiero contarlo dándole un punto de vista positivo, de lo que puedes aprender. En este caso, lo que a mí me ayudó y extrapolé de la enfermedad al deporte, y del deporte a la enfermedad.

Yo soy una persona que sí que digo que los diabéticos somos enfermos y que no es algo que vivamos normal. Me parece que se banaliza mucho el número de decisiones que tenemos que tomar en el día.

¿Cuáles serían esas decisiones?

Una cosa de la que hablo en las charlas es de la diferencia, por ejemplo, por la mañana, entre una persona diabética respeto a una persona normal.

Un niño normal se levanta, se ducha, se viste, desayuna y va al cole.

En cambio, un niño diabético se levanta, se mide el azúcar, piensa qué quiere desayunar, calcula los hidratos, se pincha, come, mira que se absorban de una determinada manera, prepara la mochila para media mañana, comprueba el azúcar otra vez para asegurarse de que efectivamente no hubo factores como cansancio o fatiga, se ducha, se viste y va al cole.

Es una diferencia muy notable, ese estrés que tenemos, esa preparación en el día a día y la organización que tenemos que tener para afrontar de la mejor manera nuestra enfermedad, que no siempre se consigue.

¿Cómo se pueden manejar todos estos factores cuando acabamos de recibir un diagnóstico y sumarlo con la práctica del deporte?

Yo siempre digo que la incertidumbre es un arma muy peligrosa, porque el hecho de querer tener todo bajo control genera un estrés muy peligroso, y a través del deporte sí que te puede modular y ayudar a regular eso, y aparte es una manera de integrar.

Es decir, yo, cuando me la detectaron, competía. En ese momento, el médico me dijo que era mejor que parara hasta que tuviera la situación controlada, que no volviera a competir. A mí eso me dificultó mucho el control, y después me sacó de mi ambiente social, estuve como tres meses bastante perdida en el sentido de no saber si podía competir o no, qué podía comer o qué no, ansiedad...

Y al final, el deporte es una manera que te ayuda a regular los niveles, que te va a hacer falta en tu día a día para vivir mejor. Nos hace falta movernos tanto como comer, es igual de importante.

Laura Pérez Tesouro, con una pluma de insulina y un balón de fútbol, las herramientas de su día a díaPontevedraViva

¿Qué edad tenías cuando te dieron el diagnóstico de diabetes tipo 1 (insulinodependiente)?

Tenía 21 años. Mi diagnóstico fue muy tardío, porque, bueno, yo a los 20 ya tenía síntomas, pero me cuadró en verano, y mi médico me decía que dejara de comer dulces, que tenía el azúcar un poco alto.

Yo de aquella era súper exigente con la comida, por ejemplo, no quería comer queso porque tenía grasa. Siempre cuento esto porque la gente no lo cree, era una dieta bastante militar, y sana. Yo me enfadaba y decía: "es que no puedo quitar más cosas. No como pasta, no como helados, no como nada".

Pero supongo que, cuando tienes una predeterminación, a veces el contexto de estrés y factores autoinmunes actúan cuando les toca.

Tu caso es parecido al de Nacho Fernández, ex jugador del Real Madrid, que decía en una entrevista que cuando lo diagnosticaron le aconsejaron dejar el fútbol, hasta que un médico del club le explicó que organizando la dieta podía seguir jugando. ¿Crees que aun hoy sigue habiendo desconocimiento en algunos sectores sanitarios sobre la diabetes y el deporte?

Sí, efectivamente, yo pienso que es la ignorancia, porque controlar el azúcar en el deporte es muy complicado. Hay una cosa que es el estrés precompetitivo, que sí que es posible que se te dispare el azúcar, simplemente por la adrenalina de la competición, por ese estrés.

Entonces, en vez de controlar esos factores, lo más cómodo para la Sanidad es que estés en tu casa, comas a las nueve, a la una y a las ocho, y salgas a pasear una horita por la tarde. Esa es la vida que te dejan como diabético: ordenada, regular.

Pero el deporte, si aprendes a controlarlo, a manejarlo y a introducirlo en tu vida, no debería ser un problema, debería ser un estímulo para seguir haciendo actividad física.

¿Hay algún profesional donde sí encontraste ese apoyo para seguir practicando deporte?

Si tengo que destacar un papel a nivel sanitario, sería el de las enfermeras. Son las que tienen un contacto más directo con los pacientes.

No es por devaluar a los médicos, desde luego que no, pero sí que hacen un acompañamiento en el tema de la alimentación, medicación, y, sobre todo, esa pausa que te dan.

Y, después, reconozco que, como oficio, mi conocimiento como fisioterapeuta sobre las implicaciones de la actividad física y la salud, sí que me ayudó mucho, además de los efectos del ejercicio a nivel de enfermedades metabólicas que estudié en la carrera.

Eso en cuanto a la parte sanitaria. Después, sí que es cierto que asociaciones como ANEDIA, ese soporte que dan, social y emocional, es muy importante. Yo estoy en los grupos y participo bastante, y, sobre todo, veo que lo necesitan los acompañantes, mucho más que los propios enfermos.

Laura Pérez Tesouro, fisioterapeuta y exfutbolista con diabetes porta una pluma de insulinaPontevedraViva

¿Hay diferencias por sexo en el control de la glucosa durante la práctica del deporte?

Yo en las charlas hablo a nivel personal, por mi experiencia. Por ejemplo, cuento que compitiendo durante la menstruación, nosotras también tenemos apetito de dulce, muchas veces, y no lo puedes introducir de esa manera.

No influiría tanto (la diferencia de sexo), pero sí que el estrés precompetitivo, los nervios, la mala leche, a mí me afectaban muchísimo. En el descanso de los partidos, no me miraba (la glucosa), porque sabía que los niveles se me disparaban. Y al terminar el partido, a los diez minutos, ya estaba normal.

Se lo comenté a enfermeras y a la endocrina, y ya pasé a no mirarme. Decía: en esta hora, mi cuerpo está regulándose, está liberando glucosa para competir, para que todo funcione, y si me pincho insulina, no se absorbía. En mi caso, porque la diabetes es una enfermedad muy individual, asumía que durante la competición iba tener una pequeña subida en partidos muy estresantes o con mucha presión.

Tampoco es igual un deporte de equipo que un deporte individual, donde puedes manejar mucho más los factores que te influyen. Yo entiendo que un nadador puede tener estrés competitivo, pero no va a haber contactos, choques o provocaciones entre ellos.

¿Varía mucho la regulación si estás en competición o en un entrenamiento?

Sí, no tiene nada que ver, ni por duración, ni por intensidad, ni por cálculo.

En una sesión de entrenamiento, una persona diabética sabe que va a entrenar hora y media, y puede calcular que los martes, por ejemplo, habrá un poco más de tarea física.

Entonces, lo mejor es comer algún tipo de carbohidrato para soportar los días de más carga física, y en los días de entrenamientos más cortos tú tienes que calcular esa carga de hidratos para soportar ese entrenamiento más suave.

Y en un partido, también puede ocurrir que tú llegues con todos los cálculos hechos y a lo mejor ese día no juegas y te tocó "comer banqueta".

¿Podrías resumir cuál ha sido tu trayectoria deportiva?

La última vez que competí fue en 2022, con un equipo de Segunda División, el 5 Coruña de fútbol sala en Liga de Plata. Antes, estuve varias temporadas en el Cidade das Burgas, que ascendimos al equipo a Primera, y también en el Amarelle en Primera tres temporadas y dos en Segunda.

Después, me pasé al fútbol de campo, por probar un poco y disfrutar, en el Victoria de A Coruña en Primera Nacional, y al final, volví al fútbol sala en el 5 Coruña.

Ahora me dedico a la fisioterapia deportiva, sobre todo con futbolistas, de hecho trabajo con la Selección Gallega de Fútbol.

Y en el trabajo de fisioterapia, ¿el hecho de tener diabetes te ayuda a tratar de otra manera a deportistas con esta enfermedad?

Como fisio, la diabetes te da otro conocimiento, sobre todo, cómo influyen aspectos de la alimentación, por ejemplo, en la recuperación muscular, temas de la fatiga o lo importante que es cuidarse.

Hay mucha gente con hábitos nutricionales muy malos y que se rompe fibras frecuentemente y no sabe por qué. No sabe que esa fatiga muscular inducida por una mala dieta, una deshidratación o una falta de sales minerales le lleva a esas roturas de fibras recurrentes, calambres musculares o mucha fatiga física con contracturas y demás.

Para finalizar, ¿qué mensaje podríamos transmitir a quien aún tenga dudas o temores sobre hacer deporte con diabetes?

Lo que le diría es que el deporte debe ser parte fundamental de cualquier persona y hay que adaptarlo a las circunstancias de cada uno. Puede que al principio sea un poco más difícil, pero a largo y medio plazo va a ser una herramienta que te ayudará a manejar la enfermedad muy fácil.

* Esta entrevista fue realizada en gallego, se ha traducido para la versión en español de PontevedraVIva