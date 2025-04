El Pontevedra sentencia al Salamanca y encarrila el ascenso

El ascenso directo está a punto de convertirse en una realidad para el Pontevedra Club de Fútbol, que protagonizó un partido muy serio frente al Salamanca, al que superó por 1-3.

Samu Mayo y Álex González adelantaron a los granates en el primer tiempo, RDT redujo distancias en la segunda mitad y Rufo, que entró en la segunda mitad, alojó en la red el primer balón que tocó.

Ahora, los de Yago Iglesias deberán esperar a lo que haga el Numancia frente al Ávila para saber si ascienden este fin de semana o deberán esperar a la siguiente jornada, en la que recibirán en Pasarón al Laredo.

Alineación do Pontevedra C.F. no HelmánticoDavid Rodiño / PontevedraCF

Entró dormido al verde el conjunto lerezano y en especial Yelko Pino, que tuvo dos pérdidas de balón cerca del área granate que el Salamanca aprovechó para tratar de sorprender a Edu Sousa. La primera, a los dos y medio, con un intento de vaselina de Loren que se fue muy alta y, apenas unos segundos después, una clara ocasión de Juancho que obligó al guardameta a intervenir en dos tiempos.

El susto bastó al Pontevedra para despertar y en apenas ocho minutos dinamitó el enfrentamiento. Iago Novo se la dio a Dalisson, pero un defensor impidió que el cántabro controlara, el balón quedó muerto en la frontal y Samu Mayo lo mandó al interior de la portería local.

Celebración dos xogadores do Pontevedra C.F. en SalamancaDavid Rodiño / PontevedraCF

Continuó el Salamanca totalmente dominado ante la presión del conjunto granate, que había salido dispuesto a ir a por la victoria a toda costa y encontraba el segundo gol en su siguiente disparo a portería. Esta vez fue Álex González el que aprovechó un error en la salida de balón de los locales y se plantó delante de Jon Villanueva para encajar el esférico en la red y subir el 0-2 al marcador.

Pasado el minuto 20 de juego los lerezanos volvieron a apretar en el área rival y, con ello, a generar peligro, pero Álex González se escoró demasiado y su disparo fue directo al cuerpo de Jonvi.

Álex GonzálezDavid Rodiño / PontevedraCF

Dio entonces un paso adelante el equipo local y a punto estuvo de reducir distancias con una falta al borde del área chutada por Loren y que un gran Edu Sousa despejó. Segundos después, en el rechace de un saque de esquina, el guardameta granate volvió a ser providencial para evitar el gol de Caramelo.

Inició entonces la contra el Pontevedra, y de un posible 1-2 se pasó a un posible 0-3. Dalisson se plantó en el mano a mano con Juanvi, pero decidió abrir a Iago Novo y su pase se fue demasiado pasado. El de Fene recuperó la posesión y le dio el balón a Chiqui, que intentó colocarlo en la escuadra y se le fue fuera.

Después del paso por los vestuarios el guion del partido no cambió y los granates siguieron asediando la portería rival.

Sin embargo, fue a partir del minuto 56 cuando llegaron las ocasiones más claras. Chiqui aprovechó la pasividad del Salamanca defendiendo y se adentró en el área, pero Jonvi desvió a córner. Acto seguido, Igor remató un centro elevándose entre centrales, pero su cabezazo se fue alto.

Pasada la hora de juego optó por mover ficha el técnico local con cambios ofensivos en busca de la reacción y trató de imprimir un ritmo más para apretar a los lerezanos.

En el 71 de juego, en una llegada de Juancho por la izquierda RDT probó suerte, pero no supo definir con la derecha y su disparo se fue lamiendo el palo y, en el 80, ya no perdonó. Ares centró desde la izquierda y Rubén de Tomás remató picado de cabeza para alojar el balón en el interior de la portería de un Edu Sousa que nada pudo hacer para evitar el 1-2.

Estaba metiendo en apuros el Salamanca al Pontevedra, hasta que apareció Rufo. Álex le puso el balón desde la izquierda y el madrileño, que había entrado en lugar de Chiqui, metió el pie lo justo para hacer el 1-3 y sentenciar el enfrentamiento.

Rufo celebra o terceiro do Pontevedra C.F.David Rodiño / PontevedraCF

SALAMANCA UDS (1): Jonvi, Parra, Cantero, Murua, Berardozzi (Amaro, min. 73), Cristeto, Curro, D. Benito (Rubén de Tomás, min. 62), Caramelo (Emaná, min. 78), Loren (J. Ares, min. 62) y Juancho (Galván, min. 73).

PONTEVEDRA CF (2): Edu Sousa, Fontán, Igor, Iago Novo (Miguel Cuesta, min. 66), Álex González, Yelko, Chiqui (Rufo, min. 77), Samu, Dalisson, Garay y Héctor (Brais Abelenda, min. 66).

Goles: 0-1, Samu Mayo, min. 8. 0-2, Álex González, min. 14. 1-2, Rubén de Tomás, min. 80. 1-3, Rufo, min. 83.

Árbitro: Víctor Manuel Broncano Suárez (Extremadura), asistido en las bandas por Iván Gago García y Sebastián Cuadrado López-Romero. Amonestaron a Cristeto (32'), Caramelo (75') y Murua (90+3') en el Salamanca y a Iago Novo (24'), Igor (36'), Miguel Cuesta (90+2') y Rufo (90+3) en el Pontevedra.

Incidencias: Partido de la jornada 31 de liga en la Segunda RFEF disputado en el Helmántico.