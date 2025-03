El sóftbol, un deporte que crece como un 'relámpago' en Pontevedra

Recuperaron el campo de Bora a base de mucho trabajo y desde allí quieren seguir creciendo como una nueva opción deportiva para los pontevedreses.

Son 'Relámpagos', un club de béisbol y sóftbol fundado en 2021 y que presume de "ser casi como una familia", afirma su presidente, Queco Lago.

"Creo que he practicado casi todos los deportes que se practican aquí y nunca me he sentido así", afirma sobre el sóftbol, deporte incluido por cierto en el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Similar al béisbol difiere sólo en pequeños detalles como el tamaño de la pelota, más grande provocando que sea más complicado lanzarla lejos y reduciendo así la superficie de juego, o en la obligación de que el lanzador ejecute su acción por debajo de la cadera.

Cuándo empezaron, reconoce, "sólo conocíamos el deporte por las pelis", pero ahora se entrenan y juegan casi todas las semanas, siendo de los pocos equipos federados de Galicia.

Los Relámpagos en el campo de O Salgueiral, en BoraLos Relámpagos

Este domingo 23 de marzo de hecho tienen partido en el campo de Bora, a partir de las 16.00 horas, y recuerdan que "es gratis", como también lo es ir a probar sus entrenamientos, para hombres y mujeres.

Pero quieren más, y por eso piensan ya en llegar a los niños y niñas de la comarca. "Nos vamos a centrar en seguir mejorando nuestro campo para que puedan venir niños", avanza Lago con la idea de darse a conocer entre los centros escolares.

"Yo siento que ahí empezaría todo", afirma el presidente de Relámpagos, con el sueño de consolidarse como una alertativa más entre las muchas entidades deportivas pontevedresas.

De momento son cerca de 40 las personas las que entrenan regularmente con los Relámpagos, de los que 19 son jugadores federados. Un germen que empieza a florecer y que esperan sea sólo el principio.

Es posible contactar con ellos en sus perfiles de redes sociales.