Yago Iglesias, ante el partido decisivo con el Laredo: "Cuando Pasarón ruge con el equipo, lleva a los jugadores en volandas"

El partido decisivo de este domingo en Pasarón, en el que el Pontevedra CF puede materializar el ascenso de categoría, ha animado a la afición y habrá casi lleno en el estadio. A mediodía de este sábado, habían vendido 5.042 entradas.

Con el buen ambiente del estadio garantizado, el entrenador del Pontevedra, Yago Iglesias, confía en que la afición acompañe al equipo hacia la victoria. "Cuando Pasarón apoya, cuando Pasarón se llena, cuando Pasarón ruge con el equipo y contra el equipo contrario, lleva a los jugadores en volandas".

Los granates se enfrentan al colista, el Laredo, con apenas una victoria fuera de casa esta temporada, pero Yago Iglesias rechaza dar por sentada la victoria, que automáticamente garantizaría el ascenso con independencia del resultado del segundo, el Numancia.

"Lo afrontamos como un partido más", aseguró este sábado en rueda de prensa. "Evidentemente, son tres puntos que claramente nos darían el el campeonato", reconoce, y enfrentan el partido "siendo conscientes de esa consecuencia", pero insiste en que también lo hacen "sin anticipar".

Así, asegura que "nos centramos única y exclusivamente en sacar el partido adelante" y "no vamos a perder un segundo en pensar que esto va a ser fácil".

En el vestuario no se notan esos aires triunfalistas que sí vive la ciudad. "Pese a ser un equipo joven, es un equipo maduro a la hora de afrontar la semana; en nuestras cabezas y dentro del vestuario no se nos escapa la concentración, no vamos a pensar que esto va a ser fácil", asegura.

"El equipo está 100% centrado en lo que tiene que hacer, igual que la semana pasada", indica, en alusión a que la victoria del pasado domingo en Salamanca también podría haberles dado el ascenso directo si el Numancia no hubiese ganado al Ávila.

No pierden de vista las opciones de victoria y que sumar esos tres puntos les convertiría en campeones y derivarían en una fiesta que la afición ya anticipa. Ante esas posibles celebraciones, reconoce su deseo de que "todos podamos festejar y disfrutar de un gran día de fútbol y de una fiesta en la ciudad".

Reconoce que sería "ilusionante poder conseguir el objetivo final en casa, con nuestra gente y, sobre todo, viendo la respuesta que hay por parte de la afición".

Rolda de prensa de Yago Iglesias, adestrador do Pontevedra CFCristina Saiz

LA PLANTILLA, AL 100%

El partido será decisivo y el equipo llega "al 100%", sin ninguna lesión. Los jugadores de larga duración "están todos disponibles".

Pese a enfrentarse al colista, tampoco quieren dar por sentado que será un rival fácil, pues, tras el "golpe de efecto" del cambio de entrenador, el Laredo "consiguió dar un pasito adelante" y ha sido capaz de ganar en Valladolid y de empatar en Soria.

El Laredo "es un equipo que compite bien" y Yago Iglesias no pierde de vista que "todos los equipos a los que nos enfrentamos, sobre todo en Pasarón, vienen concienciados de tener que hacer las cosas muy muy bien para sacar algo y entendemos que en este caso, no va a ser diferente".

En la recta final del campeonato, Yago Iglesias reconoce que la valoración del Pontevedra como equipo local "es muy buena". A falta de tres jornadas, "el rendimiento del equipo es sobresaliente", pero prefiere ir partido a partido y esperar a final de curso para recibir las notas.

LA MEJOR MEDALLA, LA AFICIÓN

Se pone retos y quiere un final con sabor a victoria. "Queremos la matrícula, acabar el año ganando todo".

En todo caso, si hablan de medallas, para el técnico granate, el título "más importante" es "ilusionar a la gente, poder llenar Pasarón, tener a la afición y a la ciudad con el equipo, acercarlos a nosotros".

Esa euforia de la afición "es un título que no tiene copa, que no tiene medalla" pero que es "lo más importante" para ellos "a nivel sentimental, de valores y de sentirnos orgullosos interiormente cada uno de los que formamos parte de este club".