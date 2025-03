Yago Iglesias: "Somos conscientes de a dónde vamos, de lo que somos y del plan de partido que queremos hacer"

Sólo restan seis partidos para que concluya la temporada y en el Pontevedra Club de Fútbol tienen claro que parte del ascenso pasa por conseguir un buen resultado frente al Bergantiños y el Llanera, "dos de los mejores equipos de las últimas jornadas" que están "rindiendo a un nivel altísimo".

El más inmediato será este domingo en As Eiroas (17:00 horas), un "campo muy complejo de hierba artificial en el que cuesta mucho sacar los tres puntos", señaló el técnico granate, Yago Iglesias. Además, en esta ocasión hay que sumar la dinámica positiva en la que se encuentra el Bergantiños, que ha hecho pleno de puntos en los últimos seis partidos disputados.

"Somos conscientes de a dónde vamos, de lo que somos y del plan de partido que queremos hacer", indicó Iglesias. El estilo de juego del conjunto coruñés es similar al del Pontevedra, "plantea lo mismo independientemente de si juega en casa o fuera e intenta dominar desde la posesión", por lo que "vamos a encontrar a un equipo valiente" que va a seguir peleando por meterse en los play-off.

Pero el buen hacer de unos contrasta con el de los otros, al menos, a domicilio, y es que los granates en lo que va de año todavía no saben lo que es ganar fuera de casa.

"Queremos ganar siempre y las dinámicas están muy bien, pero cada partido cambia. ¿Qué ha cambiado de la primera vuelta a esta? Que no marcas las que tienes, pero siempre y cuando el equipo siga el camino y dando sensaciones de que está en los partidos, estaremos más cerca de volver a ganar. ¿Qué mejor momento que ahora?", preguntó Iglesias.

El entrenador también insistió en que hay que darle mérito a lo que está haciendo el Pontevedra, especialmente después de la semana pasada al conseguir abrir una "pequeña brecha" de siete puntos frente al inmediato perseguidor.

"En todos los grupos menos el cinco la distancia es de uno o dos puntos y, aunque todavía no hay nada hecho, son datos a tener en cuenta. Hasta que matemáticamente no sea así, no hay nada hecho. Estamos focalizados en lo que toca, pero somos conscientes de que queda mucho. Este fin de semana intentaremos seguir con esa ventaja y, si los demás fallan, aumentaría. Creemos que la competencia de los equipos de la parte alta es enorme, pero tenemos que centrarnos en lo nuestro", recordó.

Y es que la situación en la que se encuentra en estos momentos el club se está viendo reflejado entre la afición granate. Para el técnico, "lo más bonito del fútbol y de ser entrenador del Pontevedra es esta gran 'Marea granate'. La temporada pasada nos tocó en Compostela y hubo una entrada brutal y este año en Galicia se han hecho sentir. Es fundamental".

Para el encuentro frente al Bergantiños el equipo, en general, "está bien. Empezamos la semana con dos días de descanso ya que después de tres partidos en siete días queríamos que la plantilla descansara tanto física como mentalmente. Pelayo se fue dosificando a lo largo de la semana, pero las sensaciones son buenas y estaremos pendientes del entrenamiento de mañana" para ver si entra en la convocatoria.