Adoptadas medidas de seguridad al caer una loseta en el Pazo da Cultura

El desprendimiento de una loseta de la sobrecubierta exterior del Pazo da Cultura de Pontevedra, ocurrido en la jornada de este jueves, 28 de marzo, obligó al Concello a adoptar "medidas de precaución extremas" para garantizar la seguridad de las personas usuarias del edificio, según informó el concejal de Cultura, Demetrio Gómez.

"Dende onte, os servizos técnicos municipais están avaliando que importancia ten esta caída e como poden afectar ou se hai outras destas mismas pezas que están nunha situación semellante", explicó Gómez Xunqueira, quien detalló que la losa se desprendió en la zona cilíndrica del edificio.

El responsable municipal de Cultura confirmó que se detectaron dos tipos de sujeción para estas losetas en el edificio. "Uns son parecidos á da que caeu e non sabemos exactamente se poden dar problemas ou non, e outros son distintos e, en principio, non parece que teñan ningún perigo", manifestó.

Como medida preventiva, el Concello decidió instalar vallas en algunos espacios exteriores del Pazo, impidiendo el paso de personas.

Además, también se cierran un par de zonas dentro del interior del edificio, una zona de los camerinos del auditorio y la sala VIP, que quedarán inutilizadas, añadió el concejal.

Estas restricciones se mantendrán, por lo menos, hasta la próxima semana, cuando una empresa técnica especializada realizará una evaluación completa para determinar si existe algún peligro adicional y qué actuaciones serán necesarias.

A pesar del incidente, Gómez aseguró que "polo de agora, a programación con motivo do Salón do Libro non se cambia en absoluto", por lo que las numerosas actividades previstas para este fin de semana en el Pazo da Cultura se desarrollarán con normalidad.

No es el primer incidente que sufre el edificio en los últimos meses. A finales de 2024, como consecuencia del temporal Kirk, se detectó la caída de cristales en el vestíbulo que da acceso al auditorio, lo que obligó al cierre temporal de esta zona y a la realización de obras de emergencia para reparar el lucernario con la utilización de una grúa de gran tamaño.