Alerta del SUP sobre el aumento de delitos en Pontevedra vinculados al consumo de drogas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha manifestado su "profunda preocupación" por el incremento de robos y hurtos en la ciudad de Pontevedra, delitos que relacionan directamente con el consumo habitual de sustancias estupefacientes.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles 14, representantes del sindicato policial han detallado la situación actual y han planteado diversas reivindicaciones para mejorar la seguridad ciudadana.

María Martínez, secretaria local del SUP en Pontevedra, ha destacado "el aumento considerable de los índices de criminalidad en nuestra ciudad, especialmente en hurtos, robos, peleas, reyertas tumultuarias y robos tanto en vehículos como con fuerza".

La representante sindical ha señalado que muchos de estos delitos son cometidos por personas en situación de exclusión social que "se ven en la necesidad de usurpar espacios por no tener donde vivir", creando puntos negros en la ciudad que acumulan delitos y generan riesgos como posibles incendios.

El sindicato ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para que se impliquen en ofrecer "una asistencia sociosanitaria más que una intervención policial o judicial" a las personas que viven en la calle y presentan trastornos psiquiátricos, muchas de ellas consumidoras habituales de drogas.

Por su parte, Roberto González, secretario general del SUP Galicia, ha criticado duramente la reciente instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, calificándola de "aberración" que "pone más trabas y ata las manos a los policías a la hora de hacer su trabajo".

Esta instrucción establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados no podrán sancionar el consumo o la tenencia de drogas en el interior de un vehículo particular siempre que esté estacionado y las sustancias no se encuentren a la venta.

González ha señalado que "una norma de rango inferior no puede contradecir la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana" y ha reclamado un protocolo claro de actuación para intervenciones en vehículos estacionados donde se consumen drogas, especialmente en zonas sensibles como colegios o parques.

Entre las principales reivindicaciones laborales del SUP destaca la necesidad de actualizar el catálogo de puestos de trabajo, que data de 2008, para aumentar la presencia policial en las calles. También solicitan la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para Pontevedra, "con rápida capacidad operativa y de respuesta", que realizaría controles y ayudaría a prevenir la formación de puntos conflictivos en la ciudad.

González ha señalado además la necesidad de mejorar la coordinación con los servicios sanitarios, especialmente en casos de emergencias psiquiátricas. "Pedimos que el 061 sea el primero en personarse en esos domicilios y, una vez que verifique que es necesaria la presencia policial, se comisione al 091", ha explicado, añadiendo que la presencia policial inicial puede agravar estas situaciones.

El SUP también ha solicitado la presencia del 091 en el centro de coordinación del 112 en A Estrada para mejorar la gestión de las llamadas de emergencia.

Además, demandan soluciones para las instalaciones de las comisarías de Pontevedra y de Marín, entre otras.