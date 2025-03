Aplazadas para la próxima semana la Mostra da Parodia y el Entierro de Ravachol

El Concello de Pontevedra ha decidido aplazar para la próxima semana la Mostra da Parodia y el Entierro de Ravachol.

El motivo de esta decisión está justificado por la previsión meteorológica que anuncia lluvias para todo el fin de semana, con rachas de viento que pueden llegar a 80 kilómetros por hora y amenaza de fuertes precipitaciones.

Además, la Agencia Española de Meteorología (AEMET) ha declarado una alerta amarilla en el litoral pontevedrés durante la jornada de este viernes y del sábado.

Previsión de lluvia en Pontevedra

"Se trata de una decisión conjunta entre Concello y participantes en las citadas actividades, recordando que las instalaciones que montan no son de carácter profesional, por lo que la lluvia y el viento dificultaría enormemente su puesta en escena y posterior aguante bajo condiciones meteorológicas adversas", informa el Concello de Pontevedra

De modo que, el próximo viernes día 14 tendrá lugar la Mostra da Parodia y al día siguiente, el sábado 15, será el Entierro de Ravachol por lo que este año la mascota del Entroido de la Boa Vida disfrutará de unos días más de vida.

La edición número 28 de la Mostra da Parodia estaba prevista para la noche de este viernes con la participación de siete agrupaciones: Os do Val do Lérez, Vamos a todo, Os das Pistas, Equipo Ja, Furancho PTV e Las flores del Carnaval y No te joroba.

Los actos previstos por la muerte del loro Ravachol estaban anunciados para este sábado a partir de las 18.00 horas, en la Plaza de la Verdura, con el comienzo del velatorio en la sala mortuoria. A las 19.30 horas la Santa Compaña se llevaría al plumífero y la salida del cortejo fúnebre estaba anunciada a partir de las 21.00 horas desde la plaza de la Verdura recorriendo las calles del centro histórico hasta rematar en la Plaza de la Herrería donde se procedería a la incineración del fallecido.