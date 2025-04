Ya se puede visitar en el Auditorio de Vilagarcía la exposición del Maratón Fotográfico por el Día de la Mujer

El Auditorio Municipal ya tiene abierta desde este martes la exposición sobre el maratón fotográfico realizado por el Día de la Mujer.

Está compuesta por unas cincuenta imágenes que representan la importancia de la lucha por la igualdad de género.

Además de la inauguración, en la tarde del martes también se entregaron los galardones a Jorge Casal, Silvia González y Daisy Alcalde, que fueron los vencedores de la categoría adulto, y a Uxía Pérez, de la infantil.

La muestra es gratuita y puede visitarse hasta el 30 de abril.



Se trata de la XVII edición del certamen, organizado por el área de Igualdad, dirigida por Tania García.

La concejala responsable agradeció a los participantes su implicación y aplaudió la continuidad de esta actividad "que busca poner el foco en la necesidad de defender, ahora más que nunca, la igualdad entre hombres y mujeres".



Las temáticas del concurso fueron "La iniciativa Spotlight", orientada a eliminar todas las formas de violencia, a menudo ocultada o negada; "El efecto Matilda", que tiende a no reconocer los logros de las mujeres científicas y atribuir su trabajo a colegas masculinos; "Sin cuidados no hay vida", sobre que la distribución del trabajo no remunerado, que sigue siendo extremadamente feminizado; y por último "Los cuidados cuentan", para los niños.



"Esta iniciativa es una de las muchas que organiza el Centro de Información a la Mujer (CIM) para sensibilizar y visibilizar sobre los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de ser quienes son", reflexionó la concejala Tania García.



Jorge Casal fue el premiado en la primera categoría, "La iniciativa Spotlight", con su foto "Saquemos de la sombra el problema"; Silvia González ganó en la segunda temática, 'Efecto Matilda' con su trabajo "Concienciando desde la infancia"; Daisy Alcalde hizo lo propio en la tercera, "Sin cuidados no hay vida", con su imagen "CUIDADOS: SUBSTANTIVO, COLECTIVO, PLURAL". Los tres fueron premiados con 200 euros cada uno.

Por último, Uxía Pérez fue recompensada con una cámara deportiva por su imagen recreando el cuadro 'La creación de Adán'.