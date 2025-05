El BNG de Sanxenxo alerta del peligro que supone el pantalán de Arnosa debido a su mal estado

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) de Sanxenxo denuncia una vez más el "lamentable estado" en el que se encuentra el pantalán de Arnosa, en la parroquia de Vilalonga.

Una infraestructura cuyas deficiencias no se arreglan, "pola incompetencia e a falta de interese do Partido Popular, tanto por parte do Concello como da Xunta de Galicia", según sostiene el Bloque.

Fueron varias las ocasiones en las que las personas usuarias de estas instalaciones advirtieron a las administraciones del mal estado en el que se encuentra el pantalán "os anos pasan e ninguén pon solución ao asunto".

Alertan de que puede poner en riesgo a integridad física de las personas que acceden a través de la plataforma a sus embarcaciones.

Desde el BNG recuerdan que la situación legal de la infraestructura "é, canto menos, curiosa, porque nin o Concello nin a Xunta asumen a súa titularidade".

En el BNG afirman que "con un poco de voluntad política" se podría encontrar solución a un problema que no hace más que aumentar con el paso del tiempo".

Los responsables del grupo nacionalista anuncian que, "ante a inacción por parte do goberno de Telmo Martín", el BNG ha previsto acudir al Parlamento de Galicia para "buscar respuestas".

El Bloque ya llevó a la Cámara autonómica este asunto hace más de 15 años, "mentres tanto, o tempo pasa e o pantalán atópase nun estado cada vez peor e máis perigoso", lamentan los nacionalistas.

A día de hoy, son visibles los agujeros existentes en la superficie, que, además, es muy resbaladiza. Este mal estado del pantalán se agravó durante el último invierno, por causa de las inclemencias meteorológicas.

La situación llegó a tal punto que los propios marineros procedieron a arreglar parte del pantalán.

El abandono de esta infraestructura, dicen los nacionalistas, "é outra mostra do nulo peso político que ten Telmo Martín fóra de Sanxenxo".