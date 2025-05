Caldas acomete mejoras en el Ceip San Clemente, que sigue sumando apoyos para recuperar la unidad de infantil

El Concello de Caldas de Reis, a través de la Concejalía de Educación, va a realizar este mes de junio obras para acondicionar acústicamente el aula de música y la biblioteca del CEIP San Clemente.

El teniente de alcalde Manuel Fariña subraya que esta actuación municipal "supón unha mostra da eficiencia e do compromiso do Concello" con la comunidad educativa y las instalaciones "fronte ao desleixo e maltrato da Xunta co centro de ensino".

Fariña explica que en estos momentos el aula de música y la biblioteca apenas están separadas por unos tableros que no garantizan el aislamiento acústico, lo que hace el espacio muy poco operativo porque cuando se imparten clases musicales no se puede utilizar la biblioteca y viceversa.

Ante la demanda de la dirección del centro el Concello estudió las posibles soluciones y redactó un pequeño proyecto, valorado en cerca de 5.000 euros, con el que se instalará un panel acústico divisorio que está diseñado especialmente para evitar las molestias actuales.

Las obras, apunta el responsable municipal de Educación, se realizarán antes de que finalice el vigente curso escolar, y permitirán también que el centro invierta en mejor mobiliario y equipos de sonido aprovechando una subvención.

Por otra parte, Fariña hizo hoy un llamamiento a la Consellería de Educación para que atienda ya las reclamaciones de las familias del CPI Alfonso VII y amplíe el comedor "tal e como prometeron responsables autonómicos en tantas ocasións".

Apunta el nacionalista que existe preocupación en la comunidad y en el Concello porque sería necesario iniciar las obras lo antes posible para que el servicio de comedor estuviera operativo a principios del próximo curso escolar. "A Consellería ten que presentar xa un proxecto para facer a obra, porque do contrario haberá nenas e nenos que volverán quedar sen comedor cando volvan ao colexio en setembro", subraya Fariña.

Recuerda el teniente de alcalde que en 2023 el Concello de Caldas ya remitió a la Consellería de Educación un informe municipal sobre a viabilidad de la ampliación del comedor en el terreno disponible anexo a la escuela. En ese documento, firmado por el aparejador municipal, se explicaba que la parcela en la que se preveía hacer la ampliación era viable, puesto que aún se puede construir un 25% más sobre la ocupación actual.

Desde el gobierno local se insta al gobierno gallego a presentar el proyecto para realizar la obra, subrayando que el Concello dará todas las facilidades y concederá prioridad a la actuación "para que este tema deixe de dar voltas nos despachos da Consellería e as familias caldenses teñan un servizo como é debido e poidan conciliar".

MÁS APOYOS

"É o xusto, é o intelixente é o natural". El escritor Manuel Rivas, Premio Nacional de las Letras 2024, abre así lo vídeo en el que destacados referentes de la cultura gallega se solidarizan con la lucha de la comunidad educativa del CEIP San Clemente para recuperar su tercera unidad de Educación Infantil. "A administración non pode ser un instrumento de descivilización", afirma el autor de Los libros arden mal.

También la escritora Marilar Aleixandre, los actores Mabel Rivera y Federico Pérez y los músicos Uxía, Xabier Díaz y Cristian Silva se solidarizan con la lucha de la comunidad educativa.

CEIP San Clemente

Este viernes, las familias formarán un mural ante el colegio con los dibujos realizados por el alumnado.