Caos y desconcierto a la hora de entrada a los colegios

Ha sido una mañana de locos en muchos hogares pontevedreses.

La suspensión de las clases en todos los centros educativos de Galicia, anunciada por la Xunta a última hora del lunes, cogió de sorpresa a muchos ciudadanos, que sin batería en sus dispositivos y todavía sin luz no recibieron notificación alguna sobre esta medida.

El resultado fue encontrarse con esta situación al despertar y, en muchos casos, incluso al llegar a las puertas de los colegios.

Fueron horas de desconcierto y caos por momentos, ante la dificultad de conciliar el cuidado de los niños con la vuelta al trabajo.

Los grupos de wasap echaban humo, en busca de respuestas o alguna solución.

Sobre la marcha, y a través de aplicaciones como el servicio Abalar de Educación o de los canales oficiales de la consellería en redes sociales, poco antes de las 8.00 horas de la mañana, se confirmaba que los centros abrirían sólo para atender emergencias de conciliación.

"Os centros permanecerán abertos para a atención de calquera incidencia, mantendo a suspensión da actividade lectiva e do transporte. Pedimos comprensión ás familias xa que algúns poden non ter preparada a apertura a primeira hora do día debido á dificultade para as comunicacións", señalaba por sus canales oficiales la Consellería de Educación en un mensaje rebotado también a los padres y madres desde los propios centros.

"Aínda que non hai clases nin transporte escolar, os centros educativos permanecerán hoxe abertos para que o alumnado poida acudir naqueles casos no que o precise por razóns de conciliación ou similares", añadía poco después Educación.

Os centros permanecerán abertos para a atención de calquera incidencia, mantendo a suspensión da actividade lectiva e do transporte



Aún así en muchos cenrtros se recomendaba y pedía que, en la medida de lo posible, no se utilizase a los colegios como recurso de concicliación, avanzando que este miércoles 30 de abril está prevista la vuelta a la normalidad.