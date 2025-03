Confirman dos años de cárcel para un conductor que transportaba anfetamina y heroína en un compartimento oculto

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de confirmar una condena previa de la Audiencia Provincial de Pontevedra a un conductor que transportaba droga en un compartimento oculto del vehículo.

El condenado fue interceptado en Vilanova de Arousa cuando transportaba anfetamina y heroína en un compartimento preparado para la ocultación de sustancia estupefacientes en el panel del asiento posterior de su vehículo. Habrían alcanzado un valor de venta de 873 euros en el mercado ilícito.

La sección segunda de la Audiencia Provincial le consideró autor de un delito contra la salud pública por posesión predestinada al tráfico de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud, concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia y las atenuantes de dilaciones indebidas y de drogadicción.

La sentencia inicial le impuso dos años de cárcel y al pago de una multa de 1.746 euros, pero el acudado recurrió y la Sala de lo Civil y Penal del TSXG revisó el caso.

Finalmente, el alto tribunal gallego ha confirmado la sentencia inicial al entender probado que transportaba anfetamina y heroína que estaban destinadas a su comercialización entre terceros.

El TSXG se basa para confirmar la pena en que su intención de transportar la droga para la venta "se desprende de la cantidad de droga intervenida, fundamentalmente".

Así, recoge que la cantidad "superaba con creces la máxima fijada con carácter orientativo para el autoconsumo".

Según consta en la sentencia, los agentes le decomisaron 26 billetes de 50 euros, un billete de 20 euros y dos billetes de 10 euros; tres teléfonos móviles; dos destornilladores de punta plana; y una palanca plástica de desmontaje.

Para el tribunal, por lo tanto, “hay más datos, también recogidos en la sentencia que se impugna”, entre ellos el dinero en metálico, la presencia de tres teléfonos móviles y la ausencia de prueba sobre el origen de los fondos.

El acusado alegó que llevaba todo ese dinero para una fiesta de cumpleaños. El tribunal no le da credibilidad a esa versión. "No se puede pasar por alto que la versión de la defensa llevaría a apreciar que el acusado, del que no se tienen datos de que llevase a cabo actividad que le pudiera reportar fondos, pretendía gastarse en la pretendida fiesta de cumpleaños una suma que se hallaría en el entorno de 2.160 euros".

Los magistrados añaden que tampoco puede obviarse que la droga se encontraba oculta en un espacio habilitado para ello en el vehículo que conducía el acusado.