Críticas a la suciedad en la playa de Loira

La playa de Loira, en Marín, afronta este verano la pérdida de su bandera azul. El grupo municipal del BNG, a través de su concejala Davinia Lojo, denuncia la falta de mantenimiento del arenal y la ausencia de medidas efectivas para resolver los vertidos de aguas residuales que están deteriorando la calidad del agua para el baño.

Durante el pleno municipal del 8 de mayo, la edil nacionalista presentó un ruego solicitando la limpieza urgente de la zona de rocas situada al final de la playa, un espacio habitualmente utilizado como área de juegos por los niños del núcleo de Loira.

La alcaldesa, María Ramallo, se comprometió en ese pleno a que la brigada municipal realizaría estas tareas, pero los días pasaron y la situación continúa igual, según los nacionalistas.

"A zona de rochas segue sen limpar, non se rozou a contorna do río nin o peirao, e o alisado do areal realizouse unicamente na zona próxima ao chiringuito", señala Lojo, quien lamenta que el resto de la playa permanezca sin acondicionar adecuadamente.

El problema más grave, según el BNG, se encuentra en la pérdida de la bandera azul, un distintivo que reconoce la calidad ambiental de las playas. Cuando la concejala nacionalista preguntó en el pleno por los motivos de esta pérdida, la alcaldesa afirmó desconocerlos, apuntando cuestiones sobre los análisis del agua.

La agrupación nacionalista señala directamente a la estación de bombeo situada en las inmediaciones de la playa como el origen del problema.

Según denuncian, este equipamiento padece fallos recurrentes que provocan vertidos de aguas residuales al mar.

"A perda da bandeira azul non é unha casualidade, senón a consecuencia directa dunha xestión deficiente do saneamento e do desleixo ante as demandas veciñais", afirma Davinia Lojo, quien reclama una actuación urgente.