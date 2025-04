Denuncia que su pareja la violó y maltrató como un "castigo de Dios" para que pagase por sus "pecados"

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el juicio contra un hombre acusado de un delito de agresión sexual con penetración; un delito contra la integridad moral; un delito de violencia sobre la mujer, en el domicilio común y un delito leve de vejaciones.

Concurre la circunstancia agravante de parentesco en relación a los delitos de agresión sexual con penetración y contra la integridad moral y el de reincidencia respecto del delito de violencia de género.

En sus conclusiones finales la Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años de prisión por el delito de violación. Además, la prohibición de comunicarse y aproximación a menos de 150 metros, por un período de 11 años y libertad vigilada durante 6 años.

Además pide una condena de 1 año y 6 meses de prisión por el delito contra la integridad moral, junto a la prohibición de comunicarse y aproximación a menos de 150 metros, por un período de 2 años y seis meses.

Por el delito de violencia sobre la mujer solicita una condena de 1 año de prisión además de la privación de portar armas durante 2 años y 6 meses y la prohibición de comunicarse con ella durante dos años.

Por último, el representante del Ministerio Público pide la pena de multa de tres meses con una cuota diaria de 15 euros por el delito leve de vejaciones.

La Fiscalía reclama que el procesado indemnice a su expareja en la cantidad de 20.000 por los daños morales sufridos, 350 euros por las lesiones físicas causadas, 5.400 por las lesiones psíquicas y 3.000 euros por la secuela derivada del estrés postraumático.

Los hechos que se juzgaron hoy tuvieron lugar durante el año 2021 en el domicilio común, el acusado y la denunciante mantenían una relación sentimental.

La mujer declaró este martes detrás de un biombo y relató que el acusado "decía que hacía todo esto porque era un castigo de Dios. Que tenía que pagar mis pecados" y que por eso "quiso acabar con mi vida. Lo tengo claro".

"Me ha mordido, me ha pegado, me ha vejado, me ha hecho de todo", aseguró la mujer.

Igualmente su madre apuntó que el acusado le decía que su hija era "impura" y que "la tenía que castigar" llegando a amenazarlas "con vudú y brujería".

El acusado se ha declarado inocente. Sostuvo que las relaciones sexuales "siempre fueron consentidas" y que era ella la que las grababa con el móvil aunque él no quería porque "yo soy musulmán y hay partes de mi cuerpo que nadie tiene que ver".

Además ha dicho que no consumía drogas pero ella sí lo hacía y que el agredido era él "me decía te voy a joder vivo y yo tenía miedo". También explicó al tribunal que "por su culpa tengo problemas con mi mujer" con quien tiene cinco hijos.

El abogado de la defensa ha pedido la libre absolución de su cliente.