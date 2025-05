La Deputación aporta 700.000 euros para reurbanizar el centro de Arcade

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, y el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo firmaron este miércoles un convenio de colaboración para la financiación del proyecto de reurbanización del casco urbano de Arcade.

La Deputación aportará 700.000 euros a través del Plan Extra para financiar una parte de este proyecto valorado en 1,19 millones de euros.

El Concello tiene prevista la transformación de la Alameda de Talo Río y las calles Rosalía de Castro y Portal do Ribeiro para hacer que este espacio público sea "accesible, sostenible y funcional".

En la Alameda de Talo Río, se eliminarán los desniveles existentes para crear una plaza única pavimentada en granito, con una pendiente suave para facilitar el uso peatonal.

Ademáis, en la calle Rosalía de Castro, se promoverá la movilidad peatonal con una plataforma única y la calle Portal do Ribeiro también será reconfigurada para priorizar a los peatones.

La reforma incluye intervenciones en el subsuelo para actualizar las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento.

Luis López manifestó que en el gobierno provincial "como municipalistas que somos seguimos apelando á madurez dos concellos e á autonomía local que teñen os alcaldes e alcaldesas".

El presidente de la Deputación de Pontevedra esta convencido de que "ninguén mellor que eles coñecen as necesidades dos veciños".

En este sentido, el Concello de Soutomaior entiende que la reurbanización del casco urbano de Arcade era una "prioridad".

El alcalde Manu Lourenzo agradeció que la Deputación Provincial atendiese esta "actuación estratéxica" y recordó que "esta primeira actuación non implicará cambios no actual sistema de tráfico de Arcade, se ben deixará o núcleo urbano preparado para cubrir as necesidades e futuras reordenacións en mobilidade que se poidan producir debido ás obras da nacional 550".

Lourenzo señaló que "esta obra tamén vai a resolver problemas que creo transcenden ao propio ámbito do municipio en relación ao gran problema de separativas de pluviais e fecais que estaban supoñendo importantísimos verquidos á ría e que imos a sanear grazas a esta actuación".

Firma del convenio entre la Deputación y el Concello de Soutomaior Pablo Ajuria / Brais Porto

El mandatario provincial avanzó que Soutomaior tiene previsto recibir este año de manos de los planes de cooperación del organismo provincial un total de 1,44 millones de euros.

Por último, Luis López señaló que esta cifra que "podería ser maior" si el Gobierno de España habilitase fórmulas que permitan gastar los remanentes, "porque iso lle vai repercutir a todos os concellos da provincia", concluyó el presidente de la Deputación de Pontevedra.