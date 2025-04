Día del Pueblo Gitano con reivindicación festiva de 600 años de historia en la Península

Un grupo de cuarenta personas de etnia gitana, junto a representantes de las tres formaciones políticas del Concello de Pontevedra, conmemoraron este 8 de abril el Día Internacional del Pueblo Gitano con el despliegue de su bandera en la Casa da Luz, ubicada en la plaza de A Verdura.

Durante el acto festivo, amenizado con bailes y cánticos por parte de los asistentes, tres mujeres leyeron el manifiesto para recordar que se cumplen seis siglos de presencia gitana en la Península Ibérica y su contribución a la cultura española a través de su arte, léxico, oficios y gastronomía.

El manifiesto leído durante la celebración denunció el "profundo desconocimiento" sobre la cultura gitana como raíz de la discriminación que sufre este pueblo, especialmente las mujeres, en ámbitos como el acceso al empleo y los puestos de poder.

"Que me descarten por no ser competente, pero no por ser gitana", expresó Rebeca Flórez Jiménez, técnica de la Fundación Secretariado Gitano, quien reivindicó la inclusión de la historia gitana en los libros de texto escolares.

"Hace 600 años que llegamos a la península, antes de ser España, cuando era reino, y deberíamos estar reflejados en los libros de texto, porque parecemos los grandes desconocidos", añadió.

El testimonio de Alfredo Alacer Jiménez, joven carnicero originario del barrio de O Vao, ejemplifica los obstáculos que enfrenta la comunidad. "En cuanto saben mis apellidos, ya no me quieren", relató sobre su experiencia en la búsqueda de empleo.

Sin embargo, destaca el apoyo recibido durante su formación: "Lo que es la escuela, el instituto siempre me han apoyado a estudiar, es más, se han esforzado en que yo estudie", aunque reconoce que en el ámbito laboral "no he tenido el mismo privilegio" inicialmente.

"Si esta sociedad se animara un poco, nos animaran a que estudiáramos, a que trabajáramos, siempre sería algo bueno", reflexiona Alacer Jiménez, quien actualmente trabaja como carnicero en Caldas de Reis gracias al apoyo de sus padres y la Asociación del Secretariado Gitano.

Entre las demandas principales del colectivo destacan la implementación de políticas públicas más ambiciosas para garantizar el empleo digno, erradicar el chabolismo, combatir el fracaso escolar y la segregación, así como medidas efectivas contra el antigitanismo y los discursos de odio.

Entre los asistentes en esta jornada festiva reinó el humor, el buen ambiente y el baile como el que realizaba Manuel Salazar con dos compañeros en los alrededores de la Casa da Luz para Tik Tok.