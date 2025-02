El cementerio parroquial de Arcade, situado en Salgueirón, será objeto de una completa reforma que permitirá rematar con los casos de hundimiento de los muros que se suceden desde hace lustros.

Así lo dio a conocer este miércoles el Concello, que avanza que ya están trabajando en la redacción del proyecto para acometer el arreglo y reforma del cementerio.

El alcalde, Manu Lourenzo, y el concejal de Obras, Pablo Garrido, mantuvieron una reunión en el cementerio de Arcade con un arquitecto especializado que se encargará de redactar el proyecto.

Aprovechando la actuación, también contemplarán la reforma y mejora de los accesos, pavimentos y otras estructuras de la instalación.

Según explican desde el Concello, la situación actual es resultado de una "construcción deficiente" y de la "falta de mantenimiento" durante décadas.

Fue construido sobre un relleno del lecho de un antiguo riachuelo, una base inestable que provocó que ya desde hay más de una década se estén produciendo hundimientos, dañando las estructuras tanto de los muros exteriores como de los nichos.

"A pesar de esta complicada situación, durante años no se buscaron alternativas ni soluciones para esta patología", lamentan desde el Concello.

Manu Lourenzo señaló que este grave problema de hundimientos en los terrenos del cementerio se remonta a hace más de una década y "non é entendible que durante lustros non se levase a cabo ningún tipo de actuación para non ter que chegar á situación actual".