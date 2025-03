Eva Vilaverde, sobre los cierres de actividad de algunos negocios: "Este Concello pon por encima de todo a seguridade das persoas"

La concejala Eva Vilaverde, responsable del área municipal de seguridad ciudadana, ha salido al paso de dos asuntos candentes en la ciudad de Pontevedra, el cierre de dos establecimientos históricos como son el Pub Patrimonio Copas y el Gimnasio Gimsport.

"Que me alegro moito de que todo isto dos peches de actividade que se están a levar na cidade estea tendo esta repercusión mediática", ha dicho la edil.

Estos dos cierres tienen un elemento común, en el caso del Gimsport cerrará sus puertas el 31 de marzo, después de 38 años de recorrido, para cumplir una orden del Concello de Pontevedra a raíz de unas obras sin autorización.

Por motivos de seguridad y en base a la normativa vigente, el local no puede seguir realizando la actual actividad.

En cuanto al Pub Patrimonio, un local de ocio nocturno con más de 30 años de trayectoria en la calle Charino, el Concello emitió una orden de cese de actividad amparado en el Peprica, el plan especial que regula la conservación de la zona monumental.

También en este caso una denuncia vecinal por ruidos derivó en una inspección municipal que detectó que se habían hecho reformas en el local sin licencia.

"Creo que isto aclara bastante e deixa ás claras que en Pontevedra se cumple a legalidade e se cumpre no control de que as actividades que se producen neste concello se fagan en termos de seguridade", señaló la concejala.

"Quero que quede claro que este Concello pon por encima de todo a seguridade das persoas á hora de realizar actividades e á hora de controlar", ha insitido la edil nacionalista.

Según recalcó Eva Vilaverde "se se pechan actividades neste concello ou se non se dan autorizacións é porque a normativa o impide".

Eva Vilaverde añadió que "se non hai saídas de emerxencia, se non se cumpre coa normativa de incendios, se non hai extintores, os técnicos municipais informan e este Concello cumpre coa legalidade e coa garantía de seguridade. Que é o que está a pasar nestes casos".

De ahí que haya insistido en dejar claro que "non hai ningunha outra intencionalidade mais ca esa".