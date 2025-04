Una gala para reivindicar las Rías Baixas como uno de los destinos "máis privilexiados do mundo"

Por primera vez, la Gala Provincial de Turismo Rías Baixas organizada por la Deputación de Pontevedra ha tenido como escenario un municipio de interior, como ha sido Moraña y su Pazo da Toxeiriña.

Un lugar desde el que se ha reivindicado también el interior de la provincial como uno de los destinos "máis privilexiados do mundo", destacó el presidente provincial, Luis López con una referencia a la premiada campaña 'Cando volves?' que por primera vez da a conocer las Rías Baixas sin enseñar el mar.

"Descubrir un destino pode ser mérito do territorio. Pero volver sempre é grazas ao sector que converteu aquela primeira vez en algo único", destacó el máximo representante de la Deputación para clausurar la tradicional gala.

El reconocimiento a los profesionales del sector, así como la puesta en valor del potencial turístico del interior de la provincia, fueron los temas principales de una ceremonia conducida por la periodista Rocío Delgado y que contó con la actuación final de Montedapena, comenzando con una charla con la diputada de Turismo, Nava Castro.

"O turismo é, para nós, un sector prioritario, un dos grandes motores de desenvolvemento da nosa terra. Somos ademais un destino de calidade, sostible e cunha oferta ampla e diversificada", destacó en su intervención.

Gala provincial de turismo en MorañaDeputación de Pontevedra

El acto continuó con la proyección de una serie de piezas audiovisuales sobre la riqueza natural y patrimonial del interior de la provincia y sus posibilidades para atraer un turismo sostenible y ligado a la naturaleza.

Así, se dio a conocer el trabajo de Chicho Ocampo, un artesano que exporta campanas desde Caldas; de Mónica Pereira, guía del observatorio astronómico de Forcarei; o lo de Manuel Santos, arqueólogo especialista en arte rupestre.

"Moraña é tan Rías Baixas como Baiona. As Rías Baixas do Salnés namoran tanto coma as Rías Baixas do Deza. A Ría é tan nosa como o río. O cocido identifícanos tanto coma a batea. Todos os puntos, sexan de costa ou interior, pertencen a este destino. Todas as experiencias se poden vivir aquí", afirmó Luis López

El presidente provincial ha añadido que "é unha lección que non deberiamos esquecer, porque é compatible ser o mellor destino de praia segundo National Geographic con marabillar ao mundo amosando o noso interior; é compatible coidar dun sector crucial como o turismo con garantir a calidade de vida dos veciños; e é compatible reforzar o turismo con blindar a sustentabilidade social e medioambiental das Rías Baixas".

En esta Gala Provincial de Turismo se destacó además que las Rías Baixas son el destino de España que cuenta con más certificaciones de calidad turística SICTED, conmemorando el 20 aniversario de estos premios.

En la jornada participó también el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, asegurando que la propuesta de la Deputación de Pontevedra "alíñase coa Estratexia de Turismo de Galicia 2030", trabajando sobre todo "na desestacionalización, diversificación e internacionalización do destino, cunha aposta máis sostible e que xera riqueza, xunto cunha participación máis activa da poboación local".