Más de 200 plazas para dejar el coche en O Inferniño tras la apertura de dos nuevos aparcamientos

El Concello de Marín abrió este miércoles al mediodía los dos nuevos aparcamientos públicos gratuitos en la zona de O Inferniño.

Son dos grandes parcelas en el acceso a la subida del Cementerio.

Estas nuevas parcelas, sumadas a la que ya lleva varios años en funcionamiento, suponen la habilitación de 200 plazas de estacionamiento al aire libre, gratis y en pleno casco urbano.

"Estamos hablando de plazas en los aparcamientos públicos, pero ni siquiera contamos todas las que hay en las propias calles", explicó la alcaldesa de Marín, María Ramallo.

La regidora considera que estas dos nuevas bolsas de estacionamiento "ayudarán a cubrir la demanda que hay en el casco urbano, ya que estamos hablando de una ubicación que está a apenas 5 minutos del Concello caminando, a 10 de la Alameda y a 15 de la Plaza de Abastos".

Con la inclusión de estas dos parcelas, son ya 20 las que tiene el Concello habilitadas como aparcamientos públicos gratuitos, que suman entre todas 1.257 plazas, que se concretan en 1.022 plazas en el casco urbano.

Se reparten de la siguiente manera: Plaza do Regueiro (60), Sagrada Familia (30), Concepción Arenal (100), Ponte Zapal (60), Zona Portuaria (220), José del Río (25), Barriada de la Virgen del Carmen (65), Centro de Salud (12), Quevedo (40), Inferniño 1 (60) 2 (60) y 3 (80), República Argentina 1 (70) y 2 (90), Jaime Janer (50), A Raña (uso deportivo 100), CEIP do Carballal (35) Chan do Monte (40) Doctor Otero Ulloa 1 (25) y 2 (35).