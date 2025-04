"Sé que insulto mucho. Era contra mí misma", alega la joven acusada de agredir e insultar a un guardia civil en Cangas

La Audiencia Provincial acogía este jueves el juicio contra una joven, Desiree, acusada de agredir a un agente de la Guardia Civil durante un incidente ocurrido la noche del 17 de agosto de 2021 en las inmediaciones de la Hamburguesería A Meiga en el municipio de Cangas.

La Fiscalía ha rebajado la petición inicial contra Desiree, acusada de tres delitos: lesiones en el ámbito de la violencia doméstica por causar daños a su pareja, atentado a la autoridad y lesiones al agente de la Guardia Civil que intentó socorrer a la pareja de la acusada durante la noche de los hechos cuando la joven se encontraba "fuera de sí", según relataron varios testigos..

La Fiscalía, que inicialmente solicitaba penas que sumaban dos años de prisión por atentado a la autoridad en concurso con otro delito por lesiones al agente y nueve meses por violencia doméstica, ha reducido su petición a nueve meses de prisión por el delito de atentado en concurso con el otro de nueve meses por las lesiones causadas al agente, rebajando también la acusación a seis meses de prisión por los hechos en el ámbito doméstico.

Según quedó acreditado durante la vista, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas del 17 de agosto de 2021 cuando la acusada, que se encontraba con su entonces pareja David en la hamburguesería, comenzó a mostrar un comportamiento agresivo tras consumir varios chupitos de tequila.

Se produjo un enfrentamiento entre la pareja que generó la presencia de alrededor de veinte personas en la zona. "Entramos en el local y vimos a una pareja, él estaba sentado en la mesa, la acompañante lo vejaba y lo insultaba. Ella entraba y salía en varias ocasiones... seguía increpando al hombre, le pegó dos o tres patadas, hasta que ella vino con una silla con intención de golpear al chaval", declaró Manuel P., el agente que sufrió la agresión.

La situación escaló cuando ambos salieron del local, donde según varios testigos, Desiree agredió a su pareja con arañazos y golpes, causándole lesiones visibles. "El chico tenía bastantes arañazos, tenía sangre", declaró el agente, aunque el joven, durante su testimonio, intentó restar importancia: "Sangre no tuve. Si tuve algún rasguño fue algo insignificante".

"Avisé a los que estaban allí y les comenté que no le sirvieran alcohol porque estaba mal. Pero le sirvieron dos o tres tequilas y la lio parda. Se volvió muy agresiva conmigo, con el ambiente, con todos", relató el joven que entonces mantenía una relación sentimental con la acusada.

La situación se agravó cuando Desiree comenzó a autolesionarse dándose cabezazos contra el suelo y las paredes. El guardia civil, que se encontraba fuera de servicio cenando con su familia en el establecimiento, intentó reducir a la joven pero fue respondido con la expresión: "ni guardia civil ni mierda, hijo de la gran puta, déjame en paz, ojalá te mueras tú y toda tu familia, como te toque te juro que te mato", pasando a golpearle en el cuerpo.

Manuel P. declaró que, tras identificarse como miembro de la Guardia Civil mostrando su placa, intentó reducir a la mujer. "Saqué la placa y la tarjeta de identificación. Los presentes y testigos se dieron por enterados y ella también al responder: 'ni guardia civil ni mierda, a mí no me toques'", explicó el agente.

"Cuando me acerqué, ella comenzó a insultarme. Me dejó cuatro uñas marcadas en una pierna. Le tendí la mano y me la rayó de arriba a abajo", continuó el guardia civil, añadiendo que al creer que se había tranquilizado la liberó pero "cuando la solté me lanzó una patada y, después al querer agarrarla, el dedo se me fue", explicó señalando que le había golpeado fuertemente el dedo pulgar de su mano derecha con el pie.

Las lesiones sufridas por el guardia civil requirieron tratamiento médico durante ocho meses, con inmovilización del dedo y posterior rehabilitación. "Tuve que ser operado con un dedo inmovilizado durante 8 meses. Después tuve que hacer rehabilitación. Si no podía hacer la pinza no podía utilizar el arma", declaró el agente.

La médica forense ratificó en su informe que el agente presenta secuelas permanentes: "Tengo una malformación y una limitación en la movilidad en la mano derecha. Es un bulto sobre el dedo que me desvía la movilidad de la mano. Tengo pérdida de fuerza, la pinza ahora la hago, pero con limitaciones", explicó el guardia civil durante su testimonio.

Por su parte, la defensa rechaza tanto el delito de atentado como el de violencia doméstica, ya que David, la ahora ex pareja de la acusada, no presentó denuncia y declaró en la Audiencia que no había sido agredido.

A acusada de agredir a un garda civil en CangasPontevedraViva

DECLARACIÓN DE LA ACUSADA

Desiree, durante su declaración, manifestó no recordar gran parte de lo ocurrido aquella noche. "Sé que me enfadé pero no recuerdo el motivo. Me sentí un poco atrapada estando en Cangas y no me encontraba bien. Comencé a tomar tequila a propósito como evasión, como escapatoria", explicó la acusada.

En relación a la agresión, la joven declaró: "solo vi que era un hombre grande y tenía una necesidad de escapatoria sobre mí misma y lo único que quería era soltarme... daba patadas contra el suelo", añadió Desiree, quien insistió: "No le escuché decir que era guardia civil, tampoco recuerdo la placa. Sé que insulto mucho. Era contra mí misma. No quería atacar ni dañar a nadie".

La acusada también declaró sobre sus problemas personales: "Tenía un problema psicológico previo. Tuve problemas cuando era pequeña. Abusos sexuales por parte de mi padrastro, que está ahora en la cárcel. He tenido una vida inestable en general. Cuando tengo momentos depresivos me refugio en las drogas". Explicó que actualmente está sin trabajo y a la espera de ser admitida en un centro de desintoxicación.

La vista concluyó con la Fiscalía modificando su petición de pena e introduciendo la atenuante de embriaguez. La acusación particular mantuvo sus peticiones iniciales, mientras que la defensa solicitó la aplicación de diversas atenuantes, entre ellas la adicción a drogas y alcohol, así como las dilaciones indebidas en el procedimiento.