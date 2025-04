Jennifer López iniciará su gira española 'Up All Night' en Pontevedra

La popular cantante Jennifer López ha seleccionado Pontevedra como punto de partida para su gira española 'Up All Night live in 2025', según confirmó este lunes el Concello de Pontevedra.

La artista internacional ofrecerá un concierto el martes 8 de julio en el parque de Tafisa, siendo esta la única cita en Galicia de su esperado regreso a los escenarios.

Mañana, martes, el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, ofrecerá los detalles sobre esta actuación, promovida por PlayPlan, que atraerá a miles de personas.

López, quien ha vendido más de 80 millones de discos y acumula más de 15 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, presentará sus éxitos más conocidos en un concierto que promete ser espectacular.

La artista, reconocida como "triple threat" por su talento como cantante, bailarina y actriz, cuenta con el récord de ser la única artista femenina en liderar simultáneamente las listas de música y cine.

Las entradas para el concierto de Pontevedra aún no están disponibles para su venta, aunque se espera que la demanda sea inmediata.

Los últimos trabajos que la también actriz ha realizado para Netflix, "Atlas" y "The Mother", alcanzaron el número 1 en la plataforma.

La gira continuará por otras cuatro ciudades españolas: el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz (10 de julio), el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga (11 de julio), el Palau Sant Jordi de Barcelona (15 de julio) y el Bilbao Exhibition Center (16 de julio).