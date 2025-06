PODCAST. Juan Antonio Gago de Mendoza, el corsario del 'Carmen Vencedor' y el liberador de Marín frente a la invasión francesa

El capítulo por el que pasó Juan Antonio Gago de Mendoza a la historia, fue su intervención y liderazgo en abril de 1809 en la liberación del municipio de Marín de la invasión de las tropas francesas, en el contexto de la Guerra de la Independencia que se había iniciado un año antes.

Nació en 1761 en Seixo (Marín). Fue uno de los doce descendientes de José Benito Gago de Mendoza y María Bernarda Freire de Andrade, ocho mujeres y cuatro hombres. Una de las familias que provenían "de un mayorazgo que se funda en 1581 en Pontevedra".

Tanto Juan Antonio como sus tres hermanos, José Bernardo, Pedro Manuel y Antonio Benito "eran nobles pero nobles bastardos. El padre los reconoció y ellos lucharon por la nobleza de papeles, de hecho los tenían. Eran nobles en realidad".

Esa explicación corresponde al escritor e investigador Alberto Fortes López, autor del libro ‘O corsario. Vida e tempos de Juan Gago de Mendoza’, quien interviene en este podcast 'Cos 5 sentidos' como cicerone sobre el protagonista del mismo.

Los cuatro hermanos hicieron fortuna con el corso de particulares - no el corso del Ejército-, fueron por tanto corsarios. Detalla Fortes que tuvieron muchos barcos. Los dos más famosos fueron el ‘Carmen Vencedor’, propiedad de Juan Antonio y que atracaba en Marín; y el ‘Peregrina brillante’ propiedad de José Bernardo y que estuvo atracado en el muelle de O Burgo.

La victoriosa contienda librada en abril de 1809 en Marín junto a las alarmas del Morrrazo no fue el único escenario bélico en que estuvo Gago de Mendoza. Alberto Fortes rememora que igualmente intervino en la 'batalla de Campolongo' y junto a Cachamuíña en la reconquista de Vigo.

Pese a haber conseguido un ingente patrimonio económico falleció arruinado. Poco después de la muerte de Juan Gago de Mendoza, su esposa Josefa Fernández de Ibarra "se declaró pobre de solemnidad". Se conserva el escudo del Pazo de Chirleu (Aguete), donde vivió con su familia. Fue enterrado en el atrio de la iglesia de San Tomé de Piñeiro (Marín).

"A mí me resulta difícil definir la pesona de Juan Antonio Gago de Mendoza, me faltan detalles", afirma Alberto Fortes, quien no duda en reivindicar el legado corsario que dejó el puerto de Aguete.

