La lluvia no impide a Rueda y Rajoy acudir a su cita con la Ruta da Pedra e da Auga en Semana Santa

La lluvia que está protagonizando la Semana Santa en las Rías Baixas no ha impedido que el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el ex presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, cumplan con su particular tradición.

Ambos políticos del Partido Poplar acudieron, como ya es habitual en los últimos años, a su cita con la Ruta da Pedra e da Auga, entre los municipios de Meis y Ribadumia.

Además de salir a caminar por esta popular ruta, completaron el plan con un plato de callos.

El propio Alfonso Rueda compartió una imagen de sus planes este domingo 20 de abril en sus cuentas en las redes sociales.

"Ruta da Pedra e da Auga. Tamén en Semana Santa, sen perder as tradicións. Aínda que chova", publicó el mandatario autonómico. Acompañando el texto, añadió una fotografía con Mariano Rajoy en plena ruta y otra de dos platos de callos.

Es habitual que Rueda y Rajoy acudan a la Ruta da Pedra e da Auga en cada período vacacional, siempre que el ex presidente del Gobierno regresa a Pontevedra, tanto en Semana Santa como en verano o Navidad.