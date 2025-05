Lores participa en el Congreso Public Value Fest de Lisboa

El modelo urbano de Pontevedra continúa captando la atención internacional. La ciudad del Lérez recibirá la "Chave do valor público", un galardón que se entrega por primera vez en el congreso Public Value Fest que se está celebrando estos días en Lisboa.

El alcalde Miguel Anxo Fernández Lores se desplazó a la capital portuguesa para recoger este reconocimiento en nombre de la ciudad durante este lunes 26 y participar como ponente en este encuentro internacional, que reúne a expertos y representantes de distintos ámbitos para debatir sobre el valor de lo público y su aplicación en los campos del gobierno, la empresa y la educación.

Durante su estancia en Lisboa, Lores tuvo la oportunidad de compartir experiencias con otros referentes internacionales en el ámbito del urbanismo y la gestión pública.

Entre las diferentes actividades destacó el encuentro con el prestigioso urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, también galardonado en esta edición del congreso.

En su discurso de recepción del premio, Moreno destacó el ejemplo de Pontevedra como ciudad que logró una transformación positiva para su ciudadanía. El experto, conocido por su concepto de la "ciiudad de los 15 minutos", subrayó que el éxito de las transformaciones urbanas "non se trata de tamaños ou número de cidadáns, senón de decisións que poden e deben ser tomadas".

Otro de los encuentros destacados fue la reunión que mantuvo el regidor pontevedrés con el político y escritor Gustavo Bolívar, actual candidato a la presidencia de Colombia. Bolívar mostró un gran interés por el modelo urbano de la Boa Vila y manifestó su intención de visitarla este mismo año, probablemente en el mes de septiembre, para conocerla de primera mano y estudiar su modelo urbanístico.

El interés del candidato colombiano se suma a la larga lista de representantes políticos, técnicos y expertos internacionales que en los últimos años se han interesado por el modelo de transformación urbana de Pontevedra, convertida en un elemento identificativo de la movilidad sostenible y recuperación del espacio público para las personas.

Fernández Lores, que participará hoy como ponente en el congreso a las 10:15 horas, valoró positivamente la presencia de la ciudad en este tipo de encuentros internacionales, que demuestran "o interese que Pontevedra esperta nos distintos recunchos do planeta e entre os diferentes expertos no eido do urbanismo e a recuperación do espazo público".

El Public Value Fest es un congreso que busca profundizar en el valor de lo público y ofrecer enfoques innovadores para abordar la complejidad en los ámbitos interconectados del gobierno, la empresa y la educación, apostando por modelos que pongan en el centro las necesidades de la ciudadanía.