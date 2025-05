Más de 250 escolares "acenden a Lingua" en Soutomaior

Soutomaior "acendeu a Lingua" en este 16 de mayo. Dentro de la programación de las Letras Galegas el Concello organizó en esta jornada la segunda edición de esta iniciativa.

Una actividad cuyo objetivo principal es mostrar, a través de los cánticos, bailes y la convivencia la importancia de hablar en gallego, de transmitir y del relevo generacional de nuestro idioma.

Las 10:15 horas de este viernes Soutomaior comenzó a "acender a Lingua" en Salgueirón con el alumnado del Colegio Santiago Apóstol, estos estudiantes iniciaron el recorrido para sumar en el IES a los estudiantes de este instituto donde juntos siguieron hasta el CEIP Padín Truiteiro para coger a los más pequeños de esta iniciativa, los escolares de 5º y 6º de primaria.

El recorrido los llevó hasta la Plaza de Talo Río donde tuvieron tiempo para merendar y, a continuación, disfrutar de la actuación de Álvaro R. Carballo y Patri S. Seoane que repasaron la historia de los instrumentos más tradicionales de nuestra cultura gallega, donde estuvo muy presente el pandeiro de Soutomaior, de Maruja das Cortellas.

Después de la actuación, Manu Lourenzo, alcalde de Soutomaior, hizo entrega a los centros participantes, CEIP Manuel Padín Truiteiro, IES Soutomaior y Colegio Santiago Apóstol de una placa conmemorativa por la participación en esta iniciativa.

El alcalde aprovechó la ocasión para recordar la historia "da nosa fala" y lo importante que es mantenerla viva.

Actuación musical en 'Soutomaior acende a lingua' Concello de Soutomaior

"O galego non é mellor nin peor que outras linguas, pero é a nosa lingua e nos vosas mans está a labor de que perviva co paso do tempo", dijo Lourenzo.

Como colofón final, los centros participantes subieron al escenario para cantar las canciones de la cultura popular gallega preparadas para esta jornada.