"No des nada por sentado": la Asociación de Parkinson visibiliza la enfermedad en la Peregrina

Con un stand informativo en la plaza de A Peregrina, la Asociación de Parkinson de Pontevedra conmemoró este viernes el Día Mundial del Parkinson, fecha que coincide con el nacimiento del médico James Parkinson, descubridor de la enfermedad.

Begoña Cerqueiro, presidenta de la entidad, explica a los viandantes el objetivo de la campaña: "Romper mitos" bajo el lema "No des nada por sentado".

"Muchos creen que el Parkinson es solo temblor, pero no es así. No todos los temblores son Parkinson, ni todos los pacientes tiemblan. Además, afecta también a personas jóvenes y tiene síntomas motores y no motores", subrayó Cerqueiro.

La asociación, que cuenta con 220 socios, el 90% afectados, busca concienciar sobre una enfermedad que aún no tiene cura y cuyo diagnóstico es clínico, basado en síntomas.

Cerqueiro detalla señales de alerta como la lentitud, rigidez o la falta de coordinación. Uno de los escenarios de detección se produce al registrarse dificultad, por ejemplo, al realizar un acto tan simple como batir huevos.

Otros síntomas no motores se encuentran en la pérdida de olfato, depresión leve o estreñimiento. "Si estas circunstancias persisten, lo ideal es acudir al médico para derivación a neurología", recomienda.

Aunque la edad común de diagnóstico oscila entre los 55 y 65 años, la presidenta de la asociación advirte de la presencia de casos en personas menores de 30.

En Pontevedra, los pacientes son atendidos en la consulta monográfica de trastornos del movimiento del Hospital, a cargo de los doctores Iria Cabo y Alejandro Rivero.

Las terapias especializadas se desarrollan en la asociación, que emplea a seis trabajadores y ocho personas voluntarias.

Stand de la Asociación de Parkinson en la PeregrinaPablo Ajuria / Brais Porto

"Cuando te diagnostican, solo puedes tratar los síntomas con fármacos y terapia física, que deben ir de la mano", explica la presidenta.

Pese a los avances, recalca que la enfermedad sigue en fase de investigación: "La incertidumbre es grande, pero trabajamos para mejorar la calidad de vida".

Con folletos y charlas, el stand en este 11 de abril, el colectivo quiere acercar una realidad aún desconocida. "Visibilizar es el primer paso", concluye Cerqueiro.