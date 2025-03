PODCAST. 'Boomer el último' abre todo un manual de uso: las frases de madre

Hay un manual que no falta en ningún hogar. Y no falta aunque no se tenga edición impresa. Ese manual de frases de madre es como una herencia genética que no se pierde. Y este podcast viene a demostrarlo.

Fuesen del norte o del sur, del Atlántico o del Mediterráneo, todas las infancias conservan en la memoria momentos con esta banda sonora: "¡Como vaya yo y lo encuentre...!", "¿pero tú te crees que soy el Banco de España?", "yo a tu edad ya había...", "¿y si fulanito se tira de un puente, tú también?", en definitiva "porque lo digo yo que soy tu madre".

Marcial Outeda y Jesús Fontanes hacen un inventario de aquellas míticas frases de madre. Eran advertencias, eran órdenes sutiles, eran preguntas retóricas de las que todas las madres hacían (y hacen) uso para el ejercicio de esa ardua profesión.

Las hijas e hijos descubrieron a través de la experiencia que ellas tienen poderes adivinatorios y te lo recordaban con la consabida: "¡te lo dije!".

Se anticipaban a los tiempos venideros, ¿o hay duda de que fueron las pioneras en el uso del lenguaje inclusivo?, recuerda: "¡ni chintófono, ni chintófana!".

A una madre no se le reta porque sabe cuál es tu punto débil: "cuando apruebes todo te lo compraré". Aunque, también tenían sus contradicciones; lo mismo soltaban aquello de "¿se te ha olvidado que tienes casa?" que por el contrario "si no te gusta, coge la puerta y te vas".

Con su habitual diálogo de retranca, Jesús y Marcial traen otra hora de entretenimiento en este capítulo. Miran a su infancia y adolescencia y esta vez también, añadiendo un homenaje a las madres... y a las abuelas.

(Para la imagen de este capítulo de 'Boomer el último' se han utilizado programas de IA. Partiendo de sendas fotografías actuales de Marcial Outeda y Jesús Fontanes se pidió a la IA que generara cómo serían de bebés. El resultado es el que se muestra).