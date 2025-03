María Dolores Méndez Lariño es abuela de Antón y José Luis Rodríguez García es abuelo de Elena. Sus nietos, estudiantes de tercer curso de ESO en el Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra han traído a sus abuelos a PontevedraViva Radio para completar una actividad intergeneracional en este curso.

Antón Nogueira Rodríguez es el primero de los siete nietos y nietas de Chus (María Dolores); y Elena Martínez Rodríguez es la sexta de las siete nietas de Pepe (José Luis). Mientras que los menores nos presentan a sus mayores, éstos recuerdan cómo ellos llegaron a sus vidas.

Inevitable y previsiblemente, Chus y Pepe se emocionan al hablar de nietos. Y éstos hablan orgullosos de sus abuelos. Ambas parejas mantienen una estrecha y sostenida relación. Un vínculo afectivo mutuo que se evidencia durante toda la tertulia.

Hay aprendizaje de parte a parte, los abuelos - sin que se los pidan - dan sus consejos a los más jóvenes; "más que pedirlos, ya sabe lo que me hace falta", dice Antón. Y éstos enseñan y ayudan a sus mayores en habilidades como las tecnológicas y digitales.

En el ejercicio de la 'abuelidad' (término todavía sin reconocimiento por parte de la RAE), Pepe y Chus coinciden en que se puede consentir dentro de un orden: "la responsabilidad es de los padres, pero yo quiero que sean educados y tengan sus valores; pero sí, dentro de un orden y unas normas, les consiento un poquito más” dice esta abuela. Además, reivindican su espacio con su descendencia: "disfruto más de ellas cuando no están los padres y creo que ellas también", añade Pepe.

Afirman unos y otros que se hablan de cualquier tema, y si no se habla de alguno es porque no hay interés en ello. Sus nietos tienen catorce y quince años y precisamente "en las conversaciones que tenemos" los encuentran "más formados y preparados para su edad". Descubrimos también durante la charla de este podcast, que incluso comparten aficiones.

Antes que abuelos han sido padres y surgen unas reflexiones que afectan a ambos roles: "quizá hubo un momento en que les pusimos las cosas muy fáciles (a los hijos), una alfombra muy mullida y eso también ha tenido consecuencias”, comenta Pepe y añade Chus "me preocupa su futuro, qué mundo les vamos a dejar, es lo que me tiene realmente preocupada. Los valores, los principios... esas cosas por las que luchamos en la juventud. Ahora todo está en un fango que no sé a dónde va a ir, espero que haya una revolución que les traiga un futuro estupendo".

Para completar el programa, les preparamos una sorpresa. Elena y Antón responden unas preguntas sobre sus abuelos que éstos no escuchan y viceversa, Chus y Pepe responden sobre sus nietos sin que éstos sepan qué han dicho... hasta que escuchen juntos el podcast.