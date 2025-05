PODCAST. Episodio para 'tecnoboomers' y no se refieren a estilos musicales sino a tecnología

Antes de pulsar el reproductor y escuchar este capítulo de 'Boomer el último', vamos con alguna aclaración.

Este episodio está dedicado a los 'tecnoboomers'. Y esto no signfica que el programa esté centrado en la música o en el género techno; Marcial Outeda y Jesús Fontanes son de estilos 209 veces más contundentes.

Hablan, o intentan hablar, de aquella tecnología propia de la generación boomer. Una evidencia para identificar a un 'tecnoboomer' puede estar en la respuesta a esta pregunta: ¿cúal es tu dirección de correo electrónico?, ahí está la clave (que no la contraseña).

No hay 'tecnoboomer' que no pisara un cíber - sí, es correcto, no hay una confusión con cyborgs -. Si nunca tuviste ocasión de conocer uno, ellos hacen memoria para ti.

Los boomers compraban disquetes, (olvídate de discos pequeños); y llevan grabado en su memoria el sonido de un router. Aquel inventó que martirizó los tímpanos pero que abría las puertas a ese nuevo mundo que conocemos como internet.

Ellos y ellas saben cómo era Windows 95 y que antes de la creación de Wikipedia existía algo llamado enciclopedia Encarta. Jugaron con un Tamagotchi, a Yellow y escuchaban música con un discman.

Esa tecnología generacional no es lo único que encontrarás al escuchar 'Boomer el último', como decía el mítico personaje animado: aún hay más.

Y lo que hay es retranca, humor, que no pueden faltar en estos podcast. También algunos chascarrillos del ámbito más próximo y experiencias... creíbles e increíbles.