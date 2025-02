Más de 15 días con un poste de Telefónica amenazando con caer en una vivienda de Curro y nadie da respuesta

Dolores Candal reconoce que está desesperada. Ya no sabe a quién recurrir para que alguien resuelva la incertidumbre que vive en el interior de su propiedad en Barro.

Desde el pasado 2 de febrero, día en que un temporal causó diferentes daños, un poste de Telefónica situado en el recinto de la vivienda de Dolores Candal amenaza con caer, poniendo en riesgo la integridad de la casa, su fachada e incluso la seguridad de todas las personas que circulen por la carretera EP-0506, que conecta Curro con la estación de Portela.

La propietaria lleva más de quince días luchando sin éxito para que la compañía y las administraciones actúen ante un peligro que se agrava cuando sopla el viento.

El poste, que quedó parcialmente arrancado durante el temporal, ya afectó al tejado de la vivienda y se inclina cada vez más hacia la carretera. "Nuestro tejado está roto, aunque lo apañamos provisionalmente. Pero el mayor problema es el poste, que al caer puede arrastrar el tendido eléctrico y reventar la fachada", explica Dolores.

Las vibraciones causadas por los camiones de gran tonelaje que circulan por la carretera provocan que cada día el poste aparezca más inclinado.

Dolores Candal junto al posteDolores Candal

La vivienda alberga a tres personas mayores: la suegra de Dolores, de 94 años, su tía, de 87, y su marido, Pepe Magariños, un hombre trasplantado que requiere un ambiente tranquilo para su recuperación.

"Estamos todos nerviosísimos. El poste puede caer en cualquier momento, y si cae, no solo afectará a la casa, sino que invadirá el carril de la carretera", señala la víctima de esta situación.

La propietaria relata sus esfuerzos infructuosos por contactar con Telefónica. Solo pudo ser atendida por asistentes virtuales y sin obtener solución alguna.

La falta de atención de Telefónica provocó que presentase una denuncia en el cuartel de la Garda Civil de Caldas de Reis. También contactó con la Deputación de Pontevedra, titular de la carretera, y con el Concello de Barro sin obtener respuesta: "No le he visto la cara a nadie", explica a PontevedraViva.

Desde la empresa telefónica le piden datos personales por WhatsApp, "pero la Garda Civil me advirtió de que no los facilitase", indica, señalando que "es la pescadilla que se muerde la cola", argumenta, al insistir las autoridades en que no se deben facilitar datos por redes sociales o por teléfono y, por el contrario, estos servicios no ofrecen otra fórmula para solucionar el problema.

Poste de teléfono que amenaza con caer sobre la carretera entre Curro y A PortelaPontevedraViva

Ante esta situación, decidió compartir su situación en Facebook, donde recibió la solidaridad de los vecinos, pero sigue igual: "parece que nada se arregla hasta que ocurre algo grave, que caiga e invada el carril", con el peligro que puede tener para conductores y viandantes.

Dolores bautizó el poste como "el okupa", ya que, según ella, "yo dejé que estuviera aquí de buena fe, pero aquí no lo vuelven a dejar, eso de ninguna manera, por encima de mi cadáver".

También estableció un espantapájaros llamado "Peter" en la acera, simulando a una persona de una oficina virtual de Movistar: "Porque como no me escuchan por vía teléfono, ni por vía imagen, ni por nada, pues a ver si con este muñeco consigo algo", explica.

"Esto es inhumano", concluye Dolores, quien asegura que está dispuesta a cortar el tráfico en la carretera: "Yo una vez que arranco a andar no hay quien me pare, me dan igual las consecuencias. Lo que sí sé segura es que voy a defender mi causa. Primero mi casa, mi familia y mi tejado. Si tengo que hacer un corte en la carretera, hago un corte en la carretera".

El poste de teléfono amenaza con caer sobre la carretera que pasa por delante de la casa de Dolores CandalDolores Candal