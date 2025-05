El PP exhibe músculo en la romería de Monte Castrove con la "política útil" de Ángel Moldes cómo "plato estrella"

El PP volvió este domingo al Monte Castrove para celebrar su ya tradicional romería popular, en la que reunió a más de 1.000 asistentes.

Contó con la presencia del presidente del PPdeG, Alfonso Rueda; la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López; y el alcalde, Ángel Moldes, además de otros cargos del PP.

En esta XVIII Xuntanza Popular de Monte Castrove Alfonso Rueda puso a Ángel Moldes como ejemplo e indicó que está "muy orgulloso" de él cómo alcalde, pues tiene "muchas ideas" y está convencido de que "va a seguir dando muchas alegrías".

"Aquí tenemos una oportunidad para demostrar que sabemos hacer muy bien las cosas", dijo sobre a Alcaldía de Poio que logró Moldes en 2023.

Asistente a la romería popular de Monte CastrovePP de Galicia

A las puertas del ecuador del mandato municipal, Rueda destacó que Moldes logró "acabar con tantos años en los que parecía que se hacía, pero en realidad no se hacía nada".

Aprovechó Rueda para hacer uno repaso por los partidos de la oposición en Galicia, BNG y PSOE. "Los que gobernaron en Poio tanto tiempo son los dignos representantes de decir 'no' a todo: 'no' a que vengan turistas, que parece que les molestan; 'no' la que vengan industrias, pero después se quejan de que la gente se tenga que ir a trabajar fuera; o 'no' a decirle al PSOE en Madrid que hay que ponerse las pilas", afondó.

Luis López puso en valor el "estilo Poio" impuesto por el alcalde Moldes y destacó que "el plato estrella" de esta comida es "la política útil de Moldes y su equipazo, la que le importa a los vecinos, la del sentidiño, la de escuchar a los ciudadanos, la que ojalá fuese una realidad en todos los ayuntamientos socialistas y nacionalistas...".

"En definitiva, en Poio hay alcalde y hay proyecto para ratón", señaló el presidente provincial del PP y de la Deputación.

Alfonso Rueda y Ángel Moldes, en la romería popular de Monte CastrovePP de Galicia

Ángel Moldes, por su parte, sacó pecho de que llegan al ecuador del mandato situando a Poio en su "mejor momento", algo que "no es casualidad", sino "el resultado de un trabajo serio, de una gestión comprometida y de un gobierno unido, con un proyecto único, claro y centrado, por riba de todo, en las necesidades reales del vecindario".

El regidor también adelantó el camino que seguirá marcando la acción de este gobierno hasta final de mandato: "seguir mejorando la vida de la gente, con rigor, planificación y compromiso. Porque este es el tiempo de Poio. Y estamos preparados para seguir haciendo historia".