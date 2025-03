Un mes y un día sin clase de portugués: "No es normal que en 5 semanas no pueda sustituirse a alguien"

Un grupo de estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas de Pontevedra se concentró este viernes a las puertas del centro para manifestar su malestar por la demora en la sustitución de docentes de baja médica por tiempo superior a 15 días que están viviendo desde el mes de enero.

Esta concentración de protesta tuvo su origen en la situación vivida por cuatro grupos de inglés que estuvieron cinco semanas sin clase, desde que se retomó el curso en enero hasta el 17 de febrero, y cuatro de portugués que llevan sin profesor desde el 27 de enero. Así lo recordaron los estudiantes, que señalaron que llevan "un mes y un día sin clase".

Desde la Consellería de Educación, fuentes oficiales indicaron a PontevedraViva que esa plaza está pendiente de cubrir debido "a la falta de personas en las listas de llamamientos que quieran aceptar este puesto" y que, para solucionarlo, pusieron en marcha un proceso de apertura de listas en esta especialidad.

Las explicaciones no convencen al alumnado. Tomás Costal, presidente de la junta de delegados de alumnos de la escuela, lamenta que no hay "una sustitución efectiva del profesorado" y considera que "no es normal que en 5 semanas no pueda sustituirse a alguien, sea de la lengua que sea".

Protesta de alumnado da Escola Oficial de Idiomas ás portas do centroMónica Patxot

"No es una situación normal y es algo que creemos que debe revertirse", señaló este viernes, a las puertas del centro.

Otro alumno, Luis, estudiante de este centro, lamenta que es la "típica" situación de "desinterés y negligencia" por parte de la Consellería de Educación y de la direccion del centro. "Hay responsabilidad compartida", indica. Y tambien apunta a la responsabilidad del propio alumnado, por no protestar más.

Con la protesta de este viernes, en la que contaron con el apoyo del sindicato CIG, buscaban "visibilizar la situación" y pedir medidas para que se resuelvan: "Creemos que la sustitución debe de ser mucho mucho más rápida".

Así, insisten en que "no puede ser que se dejen pasar 10 días una baja médica hasta la sustitución, o que, por ejemplo, alguien se ausente por una licencia académica o por un viaje relacionado con un Erasmus y simplemente se diga: pues no hay clase y nada más".

Además, los estudiantes han querido reclamar también que estas ausencias afectan al resultado del curso y que, como estudiantes, según uno de estos afectados, se sienten "vacilados" por todas las partes.

Protesta de alumnado da Escola Oficial de Idiomas ás portas do centroMónica Patxot

"Nos hemos matriculado en un curso que es presencial y no se ha dado ninguna alternativa. Yo creo que las hay", señala Tomás Costal, que indica que existe una infraestructura para que se ofrezcan alternativas al alumnado, como ocurrió durante la pandemia de la covid-19.

Critican que "hemos pagado por un servicio que no se está proporcionando" y también alertan al resto del estudiantado del centro que también pueden resultar afectados. "Ahora en portugués, antes en inglés. Puede pasar en cualquier idioma, en cualquier momento y en cualquier horario", indica Costal.

Manuel Javier, otro de los estudiantes, además, se queja de la falta de respuesta por parte de la Consellería de Educación. En su caso, ha presentado dos escritos en la sede electrónica para preguntar por la falta de profesor y por la situación de las listas de sustitución y "no se me ha dado respuesta a día de hoy".