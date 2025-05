El río Umia se prepara para el verano con labores de mantenimiento y una nueva oficina turística

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, comenzó a ejecutar este lunes actuaciones de conservación y mantenimiento en el entorno del río Umia a su paso por los concellos de Caldas de Reis, Cuntis y Moraña, en el entorno del embalse de A Baxe.

Las tareas se desarrollarán concretamente en las parroquias de Santo André de César, en Caldas; Santa María de Troáns, en Cuntis; San Martiño de Laxe y San Salvador de Saiáns (ambas en Moraña).

Los trabajos consistirán en la retirada de árboles caídos y en el desbroce tanto de las franjas de protección como de la vegetación de los caminos dentro del entorno del embalse.

Asimismo, se realizarán labores de mantenimiento de las plantaciones de frondosas existentes en la zona de dominio público.

En total, se actuará sobre 8,8 kilómetros de caminos de titularidad de Augas de Galicia, en 10,8 hectáreas de superficie arborada y en otras 8,8 hectáreas en el caso de las franjas de biomasa.

La previsión es que los trabajos se prolonguen durante aproximadamente dos meses.

OFICINA DE TURISMO

Por otra parte, el Concello de Caldas de Reis acaba de abrir concurso para alquilar un local estable para la oficina de turismo en la Calle Real.

El teniente de alcalde Manuel Fariña explica que con este paso se oficializarán los trámites comenzados ya hace meses para localizar de manera definitiva el punto de información turística en el entorno de la Prazuela, "a mellor localización posible dado o alto número de persoas peregrinas que entran por esa rúa na nosa vila todos os días".

Fariña destaca que los datos de consultas en la caseta provisional en la Calle Real el año pasado demostraron que fue un acierto total trasladar la oficina desde A Tafona.

"O noso obxectivo é que a experiencia da visita a Caldas mellore moito este próximo ano coas dependencias axeitadas e definitivas que permitirán que as persoas visitantes non teñan que desprazarse fóra do seu itinerario", subraya el nacionalista, quien destaca que el objetivo es que la nueva oficina esté en funcionamiento cumpliendo los plazos habituales de la campaña de verano, a principios del próximo mes de julio.

Para que esto sea así, el Concello acaba de lanzar oficialmente el anuncio del concurso público para el alquiler del local, con las correspondientes prescripciones técnicas. El gobierno local quiere unas oficinas diáfanas de por lo menos 50 metros cuadrados, tendrá en cuenta como ventaja tener espacio extra para abrir una sala de exposiciones, y valorará también que cuente con una fachada amplia, primando la localización en una esquina para conseguir mayor visibilidad. Las instalaciones deberán estar ya acondicionadas para una adecuada funcionalidad sólo con retoques mínimos.

El contrato de alquiler para la oficina tendrá una duración mínima de dos años prorrogables y un precio máximo mensual de 861 euros más IVA, lo que supone un total de 1.042 euros. Los criterios de adjudicación serán la rebaja en el coste de arrendamiento (50 puntos), la relación de metros de fachada (25 puntos), la superficie del local (15 puntos) y situación en esquina (10 puntos).

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 3 de junio y las propuestas se abrirán en mesa de contratación al día siguiente, el miércoles 4. El contrato del Concello con el arrendador que oferte la mejor proposición se formalizará en los diez días siguientes, para en el resto del mes de junio instalar el mobiliario, realizar las rotulacións e instalar los vinilos del departamento de Turismo del Concello y poner a andar los servicios de telefonía, internet, agua y otros.

Apunta Fariña que ya desde lo verán pasado el Concello abrió contactos con personas propietarias de locales en el entorno del primero trano de la Calle Real (que comprende la calle Laureano Salgado y la Calle Real hasta Juan Fuentes, así como los encuentros con las diferentes calles y plazas que a ella acometen). Dado el interés despertado, se espera que sean varias las ofertas que se presenten y que incluso que sean más económicas que el precio máximo que el gobierno local está dispuesto a desembolsar.