Rosa Blanco, activista: "Me gusta pensar que nuestra unión y esta guía pueden ayudar a mujeres y niñas con parálisis cerebral"

Rosa Blanco Ramallo es una mujer comprometida que, a pesar de los desafíos que le impone su parálisis cerebral, ha conseguido transformar su historia en una lucha por los derechos de las mujeres con discapacidad.

Esta vecina de Meis, de 53 años, es una de las quince mujeres con parálisis cerebral que ha participado en la elaboración de la guía pionera "Recursos educativos para la prevención, detección precoz y abordaje de las violencias sexuales en mujeres y niñas con parálisis cerebral".

Visitamos a Rosa en el Centro de Día Campolongo de Amencer-Aspace. Nos recibe con su inseparable tocaya, Rosa Domínguez, técnica encargada de los talleres de la asociación. "El año pasado fuimos las dos solas al concierto de Bruce Springsteen en Madrid", relatan entre risas.

Una de las consecuencias de su parálisis cerebral es la disartria, es decir, dificultad para controlar los músculos del habla. Por ello, le trasladamos las preguntas por escrito, de las que, en breve tiempo, recibimos sus respuestas.

¿Qué te llevó a involucrarte en la elaboración de la guía y qué esperas que aporte a otras mujeres con parálisis cerebral?

Soy Representante de Amencer-Aspace en la Red de Ciudadanía Activa de Confederación Aspace, en esta Red, trabajamos sobre los derechos de todas las personas con parálisis cerebral.

Rosa Blanco Ramallo posa con la guía para la prevención, detección precoz y abordaje de las violencias sexuales en mujeres y niñas con parálisis cerebral

Hace un año mi compañera de Lugo Fernanda Arrojo, me dijo de un curso para una guía de mujeres, y pensé vale, será un día o dos, le dije que sí y fue increíble, esta guía tan maravillosa es el resultado de un gran trabajo, mis catorce compañeras y yo, hemos puesto hasta el alma en cada detalle, junto con ayuda del equipo de Confederación-Aspace claro. Es difícil explicarlo, pero me gusta pensar que nuestra unión y esta guía pueden ayudar a mujeres y niñas con parálisis cerebral y me encanta creer que saco, alguna piedra del camino.

En tu opinión, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad en el ámbito de la prevención y detección de violencia sexual?

Me gusta mucho esta pregunta, porque el mayor reto de una mujer o niña con discapacidad es que la crean, eso es lo más difícil, la sociedad, la ley o incluso la propia familia. Que la crean y apoyen. De esto nos dimos cuenta elaborando esta guía, tenemos una gran lucha por delante. Somos invisibles.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir a otras mujeres con parálisis cerebral que puedan estar viviendo situaciones de vulnerabilidad, violencias o invisibilidad?

Yo sé que es una lucha, contra el mundo, la discapacidad, que no te crean, en muchos casos el no poder comunicarte, la violencia, pero tenemos que seguir luchando, y la mejor forma es, dar a conocer nuestras vivencias reales. Es muy difícil, lo sé.

Rosa Blanco Ramallo en el Centro de Día Campolongo de Amencer-Aspace

¿Podrías contarnos cómo fue tu infancia y los principales obstáculos que enfrentaste debido a tu parálisis cerebral?

Pues, hace 50 años una persona con discapacidad, era un mueble, yo me pasé mi niñez y adolescencia en una silla de cocina, hasta que mi hermano Moncho me compró una silla de ruedas. Mi infancia, estuvo llena de amor, mi gran ejemplo de mujer valiente fue Angelita, mi madre, su valentía fue nuestro mejor ejemplo.

Ni siquiera sabía qué eran los obstáculos, y tampoco sabía que tenía parálisis cerebral hasta que llegué a Amencer. Para la sociedad éramos, retrasados mentales o enfermos. Hoy en día, aún hay gente que lo piensa.

¿Recuerdas alguna experiencia significativa en tu niñez o juventud que haya marcado tu forma de ver la vida y tus derechos?

No sé si se puede llamar experiencia, pero la llegada de mi cuñado a mi familia, fue un antes y un después, él fue la primera persona que me dijo que tenía derechos, se convirtió en el mejor padre y profesor que pude tener, mi Papi Cuñi como le llamaba yo, me abrió la puerta para que saliera de mi mundo de fantasía, dónde yo me escondía. Me educó como persona, y así salió mi verdadero carácter.

Rosa Domínguez y Rosa Blanco en el Centro de Día Campolongo de Amencer-Aspace

He leído en tu entrevista para "Grandes Minorías" que en la escuela no te aceptaron por tener parálisis cerebral. ¿Cómo afectó esta circunstancia en tu vida?

¿Cómo me afectó? Pues fue la primera puñalada, y se me quedó muy clavada, hoy en día aún me duele, me quitaron un derecho fundamental para cualquier persona, para una niña de 7, 8 años con tantos deseos de aprender, el ver como su hermano y primos se van al colegio, es muy duro, pero nunca pregunté ni dije nada.

A lo largo de los años, ¿cómo has logrado superar las dificultades para comunicarte y expresarte?

Me gusta decir que soy una persona con suerte a pesar de las circunstancias, porque me he encontrado en mi camino muchas personas maravillosas, me encontré un Ángel de la guarda con bigote y una bata blanca, que me cambió la vida con un cachito de papel, con un número de teléfono, y que ponía Amencer-Aspace. Y ahí, volví a nacer con 29 años, en Amencer, crecí como persona y como mujer, son mi familia.

¿Cómo ha influido en tu vida el apoyo de tu familia, amigos y del equipo de Amencer-ASPACE?

Pues te repito, todos ellos son fundamentales, para que yo siga luchando y cada vez que me caigo en un pozo, sin ganas de nada, todos ellos me sacan.

Rosa Blanco Ramallo en el Centro de Día Campolongo de Amencer-Aspace

¿Ha habido alguna persona que te haya marcado especialmente?

Sí, el Director de Amencer-Aspace David Villaverde, y me explico, desde el primer momento su confianza en mí, siempre me sorprendió, y le estoy muy agradecida, porque eso ha hecho que yo llegara hasta donde estoy, es un gran ejemplo y una de las mejores personas que conozco.

¿Cómo es tu experiencia viviendo en un entorno rural y qué desafíos has enfrentado en ese contexto en relación con la accesibilidad y los servicios?

Vivo en un lugar muy apartado, y casi no salgo de mi casa, pero me gusta, aunque no voy a negar que en el mes de vacaciones, me agobio bastante. Accesibilidad poca y servicios menos.

¿Qué cambios sociales serían necesarios para que las personas con discapacidad puedan vivir con mayor autonomía y sin discriminación?

En primer lugar sentirnos como uno/a más, que la parálisis cerebral NO ES UNA ENFERMEDAD, que los servicios como Residencias, centros de día, ayuda a domicilio sean compatibles, más plazas de Residencias, ayudas para apoyos en educación y cómo no, lo ideal para muchas personas con discapacidad, formación y ayuda para Asistentes Personales.

Rosa Domínguez y Rosa Blanco en el Centro de Día Campolongo de Amencer-Aspace

Finalmente, Rosa, ¿cuáles son tus sueños o metas a futuro, tanto a nivel personal como en tu lucha por los derechos de las personas con discapacidad?

Mis sueños, pues alguno ya se cumplió, y otros se quedarán en sueños, a nivel personal, mi pasión es escribir. Y después seguir luchando por nuestros derechos, seguir sacando piedras de este camino que nos ha tocado.

PALABRA DE MEIS

* Palabra de Meis es la frase con la que Rosa firma sus textos y con la que nos pide cerrar su aportación a PontevedraViva